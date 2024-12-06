想賣真粉原價周董票「被4倍價轉售」！苦主掏1萬他氣炸：沒品

▲天王周杰倫在大巨蛋開演唱會。（圖／翻攝自IG／jaychou）

記者鄺郁庭／綜合報導

天王周杰倫5日起一連4天在大巨蛋舉辦演唱會，有沒搶到票的歌迷直接到現場求票，甚至有狂粉當場下跪，就有網友則是遇到女子來買原價票，結果卻是轉手以4倍價賣給其他人，讓他傻眼直呼，「超級沒品！絕對會有報應的哈哈！」「早知道就賣給在門口求票的人，希望真粉都能進場啊！」

該名網友在Threads表示，因幫忙搶票的朋友被網上的人放鳥，所以他們臨時在現場上網發文，要以原價2280元轉讓門票，「結果到現場後，來的是另外一個人，問了一下才發現，跟我們買的那個人直接當黃牛賣別人10000」，讓他超傻眼，「超級沒品！絕對會有報應的哈哈！」

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他也氣得隔空向黃牛女子喊話，「妳就下地獄吧，超不配當杰倫的粉絲。希望妳能看到這篇文！我發給妳看的！甚至想直接@妳，我看到妳還到處求票，非常生氣！」

原PO還在留言處表示，事後他有到對方的貼文下方留言，但女子回應明顯狡辯，且事後還刪文、刪帳號。他也補充，對方是來現場交易完，再轉手賣給別人的，「我們進會場的時候才發現是不同人」、「真的要一起進場！真的氣到不行，我們還跟她說待會見。」

貼文引發議論，「看到這種真的快氣死了」、「直接拒絕賣票，寧願留著當紀念也好」、「想去的不能去，到處求原價讓票，能去的還不珍惜這個機會，轉手高價賣票，貪這種錢，糟蹋別人的心意，真的會有報應欸！」「利益在人前面會變成魔鬼。」

※本文獲原PO授權引用。