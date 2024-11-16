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社會 社會焦點 保障人權

士林地檢40週年晚會　用音樂傳遞司法療癒社會每個角落

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲ 士林地檢署與士林法院共同迎來創立40週年，聯合舉辦盛大慶祝典禮，吸引司法界重量級人物齊聚一堂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署與士林法院攜手迎來40週年，以一場溫馨動人的「感恩音樂晚會」劃下完美句點，讓司法的溫度不僅留在法庭，更深植人心。此次晚會特別強調柔性司法，邀請犯罪被害人保護協會成員、更生人以及士林地檢署的檢察官們共同參與，以音樂傳遞司法的溫暖與社會關懷。

晚會於午後5點半拉開序幕，現場座無虛席，由犯罪被害人保護協會宜蘭分會林詮盛親自主持開場，基隆分會的鼓隊隨即以氣勢磅礡的鼓聲揭開帷幕，象徵著新生與希望的律動。士檢顏迺偉檢察長與士院彭幸鳴院長隨後登台致詞，殷切期許未來的司法體系能持續在公正之外，帶給社會更多溫暖，讓每一位需要幫助的人感受到人性的光輝。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲ 院檢攜手40週年慶承辦40週年慶。（圖／記者黃宥寧翻攝）

隨後的表演一個比一個精彩，士院邱正昕少年調查官以一曲獨特的嘻哈RAP「大嘻哈法院」點燃全場，打破了司法的刻板印象。接著，由台灣更生保護會士林分會的張權峰帶來薩克斯風與小提琴合奏，悠揚的旋律彷彿將司法人的溫柔與堅毅編織成一首動人的樂章。士檢檢察官郭宇倢與胡沛芸隨後深情獻唱，以溫柔歌聲彰顯司法工作者的柔性一面，讓現場氣氛更顯溫馨。

晚會的高潮之一來自於士林分會陳鳳蘭女士的感人故事，她真摯分享了自身的重生經歷，引發全場賓客深刻的共鳴。隨後，犯罪被害人保護協會士林分會的吳宥璇以深情的歌聲接續這份感動，而士院的張恩維執達員則用鋼琴奏響的溫暖音符，安撫了所有在場人士的心靈。

最後，壓軸登場的是由士檢的學習司法官們合唱的「快樂天堂」，這群未來的司法生力軍以純淨的歌聲和真摯的情感傳遞溫暖，深深觸動了每位更生人與犯罪被害人家屬的心弦，讓司法的溫度如和煦春風，吹拂在每位聆聽者的心上。晚會在頒獎儀式中達到尾聲，士檢與士院的工作人員互相致意，感謝彼此的付出與堅持。

顏檢察長動情表示，司法的力量不僅僅來自法條與判決，更源自於守護每一個人的信念與關懷的初心。隨著夜色深沉，士林地檢署40年來的堅守與柔情化作悠揚的樂聲，久久迴響在每位在場人士的心中，為柔性司法寫下一頁溫暖的篇章。

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