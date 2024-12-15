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雙胞胎姊妹去世！她「1人分飾2角」瞞住全家　5年後結局曝光

▲▼雙胞胎姊妹去世！她「1人分飾2角」瞞住全家　5年後結局曝光。（圖／翻攝TikTok）

▲安妮5年來假扮自己過世的雙胞胎姊妹，向祖父母隱瞞真相。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

國外一名女網友表示，每年節慶假期時，她都會假扮自己「已經過世」的同卵雙胞胎姊妹，與年邁祖父母通電話，藉此隱瞞壞消息。5年後，她終於在祖母臨終病榻前說出真相，結果家族成員的反應讓她傷心不已。

安妮（Annie Niu）在TikTok拍片表示，「妳終於告訴家人，妳的雙胞胎姊妹5年前去世了。他們拿掉了有她在內的所有家族照片。」原來，她的雙胞胎姊妹5年前罹患病毒性腦膜炎過世，但父親提議她「1人分飾2角」，以免祖父母傷心過度，其他家族成員也同樣被蒙在鼓裡。

安妮與父親5年來一直成功保守秘密，直到今年祖母臨終前，才向全家人說出真相，「我想這是因為他不想再隱瞞這些資訊，但也不想要讓他們心碎」，只剩下年邁祖父至今依然不知情。

@annie_niu

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♬ original sound - Annie Niu

不過，家族成員顯然無法接受，「我姑姑們決定把有我姊妹的每一張照片拿掉。」安妮坦言為此感到難過，「想像一下，我帶著孩子去拜訪祖父，看見牆上沒有任何一張我們的照片時，我有多麼驚訝。」

許多網友對此表達同情，他們宣稱也對親人撒過類似的謊，「我們從來沒有告訴祖母，她的姊姊已經過世了，所以我懂，我完全懂。在某種程度上，我很高興我不需要告訴她」、「妳在很長一段時間裡，保護他們免於痛苦。我希望妳在終於放下沉重情緒負擔之後，也可以感覺輕鬆一點。」

不過，另一些網友坦言非常困惑，完全無法理解為何要這麼做，「史上最奇怪的事情就是得知，竟然有人不告訴家人／父母，他們親人過世了」、「我已經27年沒有聽說過這種事了」、「他們5年來都沒有詢問她在哪裡嗎？很抱歉，我好困惑」、「這麼重要的事情，到底為什麼跟如何保密？」

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