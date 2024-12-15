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新北市「最有錢神明」出爐！媽祖坐擁21億土地　擊敗土地公

▲▼ 慈惠宮,戲臺,府中街。（圖／記者張瑞傑攝）

▲根據新北市政府神明會的資料，媽祖持有的土地市值為21.2億元，擊敗土地公。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

新北市最有錢的神明出爐，根據新北市政府神明會的資料來看，截至2024年10月止，媽祖持有的土地市值為21.2億元，排行為第一名，第二名則是土地公，持有的土地市值為11.92億元，顛覆了民眾以往的印象。

依據相關資料，截至今年10月為止，新北市神明會共有超過千筆土地，以持有土地筆數來看，第一名為「福德正神」土地公，總比數為231筆，媽祖則是以127筆排行第二，第三名是持有48筆土地的保生大帝。

不過，若按照公告現值來看，媽祖持有的土地則以21.2億排行第一，第二名的土地公持有的土地現值為11.92億元、第三名的保生大帝則為5.47億元。

之所以會有種情況，新北市地政局也說出原因，媽祖所持有的土地，有多筆位在精華區。而土地公所持有的土地，雖然筆數較多，但多數都位在較偏遠的鄉村、山區。

雖然有不少信徒捐地給神明，不過新北市地政局地籍科科長王珮榕表示，神明不是自然人、法人，因此沒有權利能力，無法成員不動產登記的權利主體。目前中央立法，將神明的土地暫時編列至神明會，但若長時間無人認領，將會收歸國有，以法拍的方式轉成現金、進入國庫，預計有上百筆土地114年會進行法律標售，捐贈人、受贈者應趕快提出證明來認領。

此外，無人認領的土地會依法進行法拍，但完成標售後10年內，權利人仍可提出證明，領取土地價金。如果二拍還是沒有標脫，會依法登記為國有地，權利人10年內仍舊能依法規申請發還。

 
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