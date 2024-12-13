點名民進黨蘇系「這個人」戰新北！　吳子嘉分析：當選機會非常大

▲蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，蘇系立委蘇巧慧與民進黨秘書長林右昌都被視為，民進黨下屆參選新北市長有力人選。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉12日卻表示，「蘇系」如果改派吳秉叡出來，在黨內一定會出線，而且當選機會非常大。他強調，從蘇巧慧、林右昌、吳秉叡這三人看，其實吳秉叡最好，可惜的是，蘇貞昌不願意給機會。

吳子嘉於節目《新聞千里馬》表示，2026新北市如果不是蘇巧慧參選的話，民進黨必敗，因為蘇貞昌的個性，若不是女兒出來選，蘇貞昌就不會動，當蘇系不拚的時候，民進黨怎麼可能贏。

吳子嘉表示，理論上林右昌有出線機會，現在曝光率很高，當過部長，樣子也很好看，如果把林右昌跟蘇巧慧擺在一起，林右昌看起來比較像新北市長。

吳子嘉說，蘇巧慧耕耘很久，但牛也每天在耕田，努力跟選擇是兩個不同的事情，選擇正確有時候比努力重要，蘇系如果派吳秉叡出來，在黨內一定會出線，而且會贏，林右昌打不贏吳秉叡。

吳子嘉再說，如果民進黨是派吳秉叡，全黨下去拚的話，在新北市是有贏面的，所以從蘇巧慧、林右昌、吳秉叡這三人看，其實吳秉叡最好，可惜的是，蘇貞昌不願意給機會，若給機會，吳秉叡這次當選機會非常大。

最後，吳子嘉強調，所以最後賴清德會不會有機會改變這件事，因為賴想贏，但蘇巧慧碰到李四川，國民黨的贏面比較大，結論就是，蘇貞昌若不幫民進黨忙，民進黨就會輸掉，只有派吳秉叡會贏，因為吳是蘇系，民進黨又會幫忙衝，蘇系厲害的地方就是，可以拿到原本民進黨以外的票。

▼民進黨立委吳秉叡。（圖／記者林敬旻攝）