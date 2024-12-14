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網紅男模冼峻生爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

▲中國網紅男模「阿洗」冼峻生突爆車禍離世，引發微博網友關注。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國知名婚紗男模阿冼「冼峻生」被爆料今年春天因車禍過世，得年29歲，死訊一出，立刻衝上微博熱搜，引發網友關注。對此，自稱冼峻生姊姊的網友證實，弟弟已離世，並在今年11月就發布訃聞，希望大家不要再猜測解讀。

冼峻生1995年12月23日出生，畢業於華南師範大學，進入演藝圈，曾參演《李雷與韓梅梅》、《羽球英雄》、《往日不成往事》等，但始終在小成本劇打轉。不過，他憑藉俊俏的外型和180公分的身高，與搭檔「苗苗」拍攝婚紗照片、影片，意外以婚紗男模特的身分爆紅，收獲不少粉絲。

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

▲冼峻生與搭檔「苗苗」拍攝各式CP照，收穫一眾粉絲。（圖／翻攝自微博，下同）

今年12月，網友突然爆料冼峻生已經車禍去世，帳號也改為私密，迅速登上微博熱搜。隨後，自稱是冼峻生姊姊的網友證實，家人已經登陸冼峻生的帳號並發了訃告，感謝大家的關心，希望外界不要再猜測解讀死因，她在此代表弟弟感謝大家。

家屬在訃告中表示，這段時間以來，他們一直在斟酌組織言語，但依舊難以表達這份痛苦和哀傷，但他們仍得悲痛地告訴大家，冼峻生今年春天不幸因交通意外，永遠地離開了大家。文中指出，阿洗以演員和模特身分，在網上分享無數美好時刻，也用笑容和真心收穫了大家的喜愛，「相信他會在大家心中永遠佔有一席之地。」

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

▼家屬登錄相關粉專，發布停更公告，並證實冼峻生死訊。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實。（圖／翻攝自微博）

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