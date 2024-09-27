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中國官方發布文件　大力推動中長期資金進入股市

錢、人民幣、元。（圖／達志／示意圖）

▲中國官方宣示推動中長期資金入市，將建立長達3年以上的中長期資金考核機制。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

中共26日召開中央政治局會議後，中共中央金融辦、中國證監會晚間聯合印發指導意見，宣示推動中長期資金入市，目標是推動陸股中長期資金投資規模和比例明顯提升，中長期價值投資理念深入人心，並建立長達3年以上的中長期資金考核機制。

新華社報導，這項名為「關於推動中長期資金入市的指導意見」的文件首先即提到，這是為落實今天的中共中央政治局會議部署，「大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，努力提振資本市場」，經中央金融委員會同意印發。

這項意見的主要措施，依序為建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態；大力發展權益類公募基金，支持私募證券投資基金穩健發展；著力完善各類中長期資金入市配套政策制度等3大項。

針對「建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態」，意見指出，要多措並舉提高上市公司品質，鼓勵具備條件的上市公司回購增持，有效提升投資價值；嚴厲打擊資本市場各類違法行為，持續塑造健康的市場生態；完善適配長期投資的資本市場基礎制度、中長期資金交易監管及法人參與上市公司治理配套機制，推動與上市公司建立「長期良性互動」。

至於「大力發展權益類公募基金，支持私募證券投資基金穩健發展」，意見提到，要引導基金公司從「規模導向」向「投資者回報」導向轉變，努力為投資者創造長期穩定收益。

在「著力完善各類中長期資金入市配套政策制度」方面，意見宣示，要建立健全商業保險資金、各類養老金等中長期資金的「3年以上長週期考核機制」，推動樹立「長期業績導向」。並要培育壯大保險資金等「耐心資本」，打通影響保險資金長期投資的制度障礙。

同時完善全國社保基金、基本養老保險基金投資政策制度；鼓勵銀行理財和信託資金積極參與資本市場，優化激勵考核機制，暢通入市管道，提升「權益投資」的規模。

這項意見並明定其主要目標是：經過一段時間努力，推動中長期資金投資規模和比例明顯提升，資本市場投資者結構更加合理，投資行為長期性和市場內在穩定性全面強化，投資者回報穩步提升，中長期價值投資理念「深入人心」。進而形成「中長期資金更好發揮引領作用、投融資兩端發展更為平衡、資本市場功能更好發揮的新局面」。

意見最後說，下一步在中央金融辦統籌協調下，中國證監會將會同相關部委，加強政策協同和訊息共享，強化工作合力，確保這項意見各項舉措「落實落地」。

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