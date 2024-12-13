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社會 社會焦點 保障人權

小妖精影片來了！高雄消防正妹親上陣　FAST籲注意寒流腦中風

記者吳奕靖／高雄報導

氣象預報冷氣團來襲，氣溫將會驟降！高雄市消防局在臉書呼籲大家一定要記得加強保暖，尤其要注意家中長輩的身體健康。隨著氣溫下降，健康問題也可能隨之而來，尤其是中風這類突發狀況，更需要大家提高警覺，同時提供FAST的簡易判斷方法。

▲高雄市消防局推出怡婷，呼籲要注意保暖以及注意中風前兆FAST 。（圖／高雄市消防局提供）

▲高雄市消防局請消防員陳怡婷拍攝影片，呼籲要注意保暖以及注意中風前兆FAST 。（圖／高雄市消防局提供）

高雄市消防局拍攝影片，同時放到臉書《港都消防大小事》當中，這次消防局特別請出素有「救護小妖精」的陳怡婷來拍攝宣導，教大家如何快速辨識中風的徵兆。中風的症狀包括臉部不對稱、手臂無力、語言不清等，這些都是需要大家特別留意的信號。如果發現家人或朋友有這些情況，務必立即撥打119求救。

▲高雄市消防局推出怡婷，呼籲要注意保暖以及注意中風前兆FAST 。（圖／高雄市消防局提供）

▲陳怡婷目前是在第一大隊大隊部服務 。（圖／高雄市消防局提供）

怡婷提醒大家，冷氣團來襲時，除了保暖之外，更要注意飲食和作息，避免熬夜和過度疲勞，這些都是預防中風的重要措施。平時也可以多了解一些急救知識，讓自己在面對突發狀況時能夠從容應對。

冷氣團來勢洶洶，高雄市消防局大家務必要做好防寒措施，特別是家中有長輩的朋友，更要關心他們的身體狀況。記住怡婷的提醒，快速辨識中風徵兆，分別是臉歪、不對稱、手臂是否能夠抬高、是否有大舌頭情況，最後是明確記錄發現時間，並且趕緊將人送醫，關鍵時刻能夠救人一命，希望大家都能平安度過這個冬天。

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