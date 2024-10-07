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香港證實有入境「黑名單」　今年已拒2.3萬「目的可疑」人士入境

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

▲香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

今年截至9月，香港已拒絕2萬3503人入境，其中85%被拒的原因為「來港目的有可疑」。香港入境處處長郭俊峯更證實，當局有「監察名單」，不容許可能影響香港治安及風險高的人入境。

香港入境處處長郭俊峯6日在電視節目上提到，入境處有責任守好國家的「南大門」，維護香港治安，因為有穩定的治安才有繁榮的經濟發展。

郭俊峯說，今年前9個月，有2萬3503人被拒入境香港，佔總入境人數的0.07%，與過去相若，其中85%被拒的原因為「來港目的有可疑」。

▲▼香港。（圖／路透社）

郭俊峯指出，入境處正與航空公司試行「預先通報乘客資料系統」，讓民航飛機在起飛前將乘客資料傳送至入境處，處方即時回覆是否容許相關旅客來港，預計系統明年中全面推行。

郭俊峯說，香港非常歡迎「真正的旅客」，當局有「監察名單」，不容許可能影響香港治安及入境風險較高人士來港，相關人士如有需要可按處方申證簽證，若來港目的無可疑則會獲批來港。

郭俊峯還說，香港居民不受預報系統影響，基本上也不會被列入監察名單內。

另外，「十一」黃金周有大量陸客造訪香港，統計10月1日至5日，共有逾98萬人次大陸旅客入境香港，較去年同期成長35%。郭俊峯也預計，今年底出入境人次有望恢復疫情前的3億水準。

▲▼香港,十一,五星旗。（圖／路透社）

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