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理化師變製毒師！民宅抄出2百公斤喵喵　辯「只幫沒教」慘被打臉

▲國中理化老師梁姓男子利用化工背景，竟協助麥姓、劉姓在桃園市楊梅區承租民宅做製毒工廠，製造俗稱（喵喵）等三級毒品，警方報請桃園地檢署檢察官指揮於去年9月間持搜索票查獲，桃園地院判處梁男7年9月重刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲梁姓理化老師利用化工背景，教導毒販製毒，製造俗稱喵喵的三級毒品。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

梁姓男子在桃園市某國中擔任理化老師，卻利用其化工專業背景於2021年起協助麥姓、劉姓男子在偏僻地區租用民宅充當製毒工廠，警方於去年9月間在楊梅區民宅查獲梁等3人，起出俗稱（喵喵）三級毒品成品與半成品共216公斤，市值逾千萬元；桃園地院審理時，梁男辯稱並未指導麥、劉2人製毒，但2人提出手機對話紀錄打臉梁男，法官審結依毒品危害防制條例判處梁男7年9月有期徒刑。

檢警調查，48歲的麥姓男子、45歲劉姓男子與43歲的梁姓男子明知俗稱（喵喵）的「4-甲基甲基卡西酮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」係毒品危害防制條例所列出之第三級毒品，「1-甲基苯基-1-丙酮」、「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-胺基-5-硝基二苯酮」則為第四級毒品先驅原料，依法不得製造或持有，3人自2021年10月起由麥姓男子出資、劉男簽約承租位於楊梅區某民宅充當製毒工廠，由擔任國中理化老師背景的梁姓男子負責技術指導、教學與取得相關製毒原料與設備。

3人分工合作，由劉男負責搬運、組裝設備，並負責製毒工廠水電、安裝定時器等工作，製毒流程以第四級毒品先驅原料放入反應爐攪拌等過程，經靜置取出溶液後再經過若干程序再製毒第三級或第四級毒品，桃市刑大根據檢舉蒐證多時後報請桃檢檢察官塗又臻指揮偵辦，於去年9月19日上午10時許持搜索票搜索，麥男聞訊欲從後門逃逸時被警方當場查獲，警方在現場起出相關製毒工具，共查扣第三、四級毒品即相關製毒設備，成品與半成品216公斤，警方指出，若製成毒品上市，其市價粗估逾千萬元，檢方依毒品危害防制條例製造毒品罪嫌將3人起訴，並建請法院聲押，桃園地院裁定3人收押至今。

桃園地院歷經年餘審理後今天宣判，被告麥姓男子共同犯製造第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，處有期徒刑5年；又犯持有第二級毒品罪，處有期徒刑3月。被告劉姓男子共同犯製造第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，處有期徒刑3年11月。被告梁姓男子犯共同製造第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，處有期徒刑7年9月。

法院合議庭指出，被告麥、劉均坦承犯行不諱，同案被告梁男辯稱不知麥、劉2人製造毒品，並未指導製造毒品，充其量僅屬幫助犯。但麥、劉則提出手機對話紀錄，認為梁確實知悉麥等人製毒，為其遍尋所需之原料，並觀看麥製造毒品成果後，為其解決製造過程中化學反應等相關問題。若非梁利用其有理化背景，為麥取得製造第三級毒品之原料及設備工具，麥根本無從本案之犯罪，梁於本案具有不可或缺之地位，應屬共同正犯。

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理化老師協助製毒桃檢桃院

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