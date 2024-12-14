車牌被註銷「掛假牌上路」　桃園男逆向又蛇行...警破窗逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子昨（13）日深夜駕車行經桃園區慈文路上，巡邏員警查出車牌與車身資料不符，立即示意停車受檢，但蔡男拒絕受檢且高速逃逸，員警通報線上警力全面圍捕，優勢警力設置攔截點攔查後，蔡仍意圖倒車衝撞，員警持槍威嚇並破窗將蔡男拉出制服。蔡男辯稱因車牌逾期遭註銷，才懸掛家中他車車牌意圖規避取締，未料仍被警方識破，警方偵訊後依偽造文書、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市蔡姓男子昨天深夜駕駛遭註銷車牌轎車被警方攔查，拒檢後高速逃逸，線上警力圍捕破窗制服到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，31歲的蔡姓男子昨晚駕車行經桃園區慈文路時，被桃園警分局埔子派出所警員何承育巡邏察覺，其車牌與車身資料不符，立即示意停車受檢，未料，蔡男拒絕配合且猛踩油門逃逸。

▲桃園市蔡姓男子昨天深夜駕駛遭註銷車牌轎車被警方攔查，警方圍捕到案後起出車牌等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即鳴笛追緝，並通報線上警網攔查，員警追緝過程發現蔡男為規避員警攔查，沿途闖紅燈、逆向行駛、蛇行等多項違規行為，嚴重影響民眾安全，警方為避免發生危險，預判蔡男可能逃逸路線，在桃園區中山路、民生路口布置攔截點，果然蔡男出現後立即被優勢警力圍捕包夾，蔡男陷入警方車陣後仍試圖倒車衝撞，員警立即持槍威嚇，並果斷破窗將駕駛及一名女性友人拉下車制伏。

警訊時，蔡男供稱昨晚駕車與女性友人外出，其駕駛轎車車牌因逾期遭註銷，才懸掛家中另輛轎車號牌意圖規避警方取締，見員警攔查時心慌想逃逸，沒想到仍被警方攔查到案；警方偵訊後依偽造文書、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。