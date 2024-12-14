台男日本被捕！友人招待免費出國「只要幫個小忙」　下場慘了

▲ 台男涉嫌盜領日本老婦戶頭裡的196萬日圓存款。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本警方近日逮捕一名涉嫌盜用他人提款卡，詐領196萬日圓（約新台幣41萬）的19歲台籍男性，落網後聲稱是友人謊稱招待他到日本免費旅遊，只要順便「幫個小忙」，未料他答應後開始遭到脅迫，才會捲入詐欺。

根據富士新聞網，這名男子11月在東京新宿區一台銀行ATM，使用一名福岡縣80多歲女性的提款卡，提領196萬日圓現金，因涉嫌詐欺被警方逮捕。

該名男子此前從未訪問日本，也不會說日語，供稱10月時友人詢問他，「去日本玩的時候能不能幫忙做件簡單的工作？交通費和住宿費我來出」，並要他透過Telegram和一名陌生男子聯絡，未料此後便開始遭對方威脅。

這名男子恐嚇他，「今天必須去日本，你是逃不掉的，我知道你家地址」，還揚言傷害他母親。他因此於11月從羽田機場入境，在新宿與池袋分別接收2人面對面與Telegram訊息指示，最終實施犯罪，隔天在豐島區的郵局企圖用另一張提款卡提款時被捕。

調查發現，他盜用的2張提款卡來自福岡縣2名不同女性，都是被冒充警察的犯罪份子以日語詐騙取得。而這名台男向警方提到，指使他犯案的人都有台灣腔。警視廳目前正深入調查整個詐騙集團運作模式與成員結構。