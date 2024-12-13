LAWSON日本總部喊「在台灣無展店計畫」！旅日達人：繼續看下去

▲LAWSON便利商店。（圖／網友 Titan 提供）



記者施怡妏／綜合報導

網傳日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）有意來台發展，消息一出讓網友驚喜又激動，不過知名日本旅遊達人林氏璧指出，日本羅森總部回應，「並非有具體的展店計畫」，只是基於保護商標權的立場，在台灣登錄商標。不過他猜測，私下應該是有一些動作，不然不會只是空穴來風，「讓我們繼續看下去」。

知名日本旅遊達人林氏璧在臉書發文，貼出日本羅森總部回應，基於保護商標權的緣故，會在各個國家登錄商標，並沒有具體在台灣展店的計畫。他笑喊，「大家可以回家啦，我們還是去日本吃吧」。

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不過，林氏璧透露，這幾天確實有收到一些小道消息，應該不完全是空穴來風，「我相信私下應該是有一些動作，只是可能還不到可以公布的階段，或是經過評估後已經胎死腹中或延宕什麼的，總之，讓我們繼續看下去」。

日本LAWSON今年8月悄悄在台灣註冊了商標，公司名稱為「日商羅森股份有限公司」，認為這是LAWSON超商要進軍台灣的起手式，不過林氏璧昨（12）日就在Threads發文，有人告訴他，其實20年前LAWSON就已經註冊，「這次只是展延，大家都白高興一場了。」

林氏璧分享，在智慧財產局商標檢索系統用申請人以「羅森」檢索，的確可以看到日商羅森早在2003年就第一次註冊了商標，且到現在都還有效，他推測今年8月申請的這一波可能只是申請不同的圖樣。