「司長逼深蹲」衛福部竟認鼓勵運動　她轟：公務體系腐敗難以想像

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部日前爆出長照司司長要求部屬深蹲霸凌案，然而衛福部調查後認為「並非職場霸凌」，司長只是鼓勵同仁運動，引發社會爭議。對此，時代力量黨主席王婉諭感嘆，如果經歷了勞動部的事件，公部門卻還是沒有反省能力的話，「那台灣的公務體系，真的是腐敗、顢頇到難以想像的地步！」

王婉諭13日在臉書表示，勞動部才在謝宜容事件中交出一份荒唐至極的調查報告，受到社會嚴厲批判，然而衛福部12日也不遑多讓，又拿出了離譜的霸凌調查結果，8件中只有3名非主管的簡任公務員被判定霸凌成立，「真正的一級主管包含長照司長、社保司長、社工司長等居然通通不成立」、「抓小放大、避重就輕、官場文化、醜陋至極！」

▲長期照顧司司長要求部屬深蹲霸凌案，衛福部調查不認霸凌。（圖／記者湯興漢攝）

王婉諭直言，這些一級主管被指控要求下屬上班時做操、深蹲、伏地挺身以及飆罵下屬「你要先輕生，你一定要先表示你的誠意啊」等離譜言論，衛福部居然認定這些只是鼓勵運動、比喻失當，甚至還對外宣稱這份報告很用心，「我到現在都找不到調查報告的細節內容，無法理解他們到底又是如何斷定，才會得到這種結論的」。

王婉諭最後說，她現在就可以告訴衛福部，這個調查結果就是在縱容結構中的霸凌文化，讓基層公務員繼續水深火熱，「有時候我真的不懂，政府機關是不是永遠學不到教訓」、「如果經歷了勞動部的事件，公部門卻還是沒有反省能力的話，那台灣的公務體系，真的是腐敗、顢頇到難以想像的地步」。