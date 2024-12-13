陳文茜罹「黑色素癌」已擴散第四期　1封信逼哭她

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

記者葉國吏／綜合報導

資深媒體人、知名作家陳文茜肺腺癌復發，12日深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專貼出台大癌醫中心員工寫給她的一封信，讓她感動流淚直呼「愛是一個具體的動詞」。

陳文茜表示，自從知道癌症來勢洶洶，切片之後，發現不是原來多數醫生判斷的肺腺癌，而是更惡的黑色素癌，一下子擴散至多個器官，跳到第四期「我未曾沮喪，始終冷靜。」不過當她收到一封信後就流下眼淚。

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陳文茜表示，收到這封信、回顧她這趟人生「我的心被滿滿的愛包圍」、「一個非親非故的人，對我如此誠摯的祝福，我只有感恩，感動。這一生，我沒有遺憾。」以下為信件內容：

文茜，我愛你

我一直都很欣賞你。

連兒子那知道：你是講話有深度, 很有魅力的女人。

我不是追星族, 從年輕就默默的欣賞你崇拜你,能夠那麼近的和你說話, 和你握上手，我非常感動, 何其榮幸呀, 你的平易近人讓我更崇拜你。

你又得了癌症，我很心疼。

我從報導中，知道你很有智慧理解〜在生命最後一段旅程要怎麽過?

如何好好把握它? 讓生命更值得更精彩。

我深刻體會不是生病的人需要, 每個人都要過好每個今天。

我熱愛我的工作，以傳送（病人）工作為榮，盡自已能力付出, 讓自己的生

命更具有意義，就如同你一樣。

感謝你為台灣社會的貢獻，感謝你讓我心想事成和你握到手, 一切都很感恩。

深信〜一切都是最好的安排，祝福你〜每天都喜樂平安

美X

2024、12.12