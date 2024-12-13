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拍賣平台公布2024十大驚奇之最　峮峮絕版球衣刷新啦啦隊周邊最高價紀錄

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲Passion Sisters女神峮峮的「2023絕版球衣」創下啦啦隊周邊賣出最高價紀錄。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

什麼都有什麼都賣的拍賣平台，近期盤點2024年度消費觀察，揭露四大消費趨勢與十大驚奇之最，在復古風潮持續延燒下，稀有老物成為挖寶熱點，引發經典好物收藏熱，各領域保值珍品也備受青睞，軟萌IP療癒商品則是成為舒壓新選擇，此外，棒球熱潮席捲全台，大谷翔平的簽名球高價賣出，峮峮更是成為最吸金啦啦隊女孩。

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢，分別是稀有老物回歸、保值珍品價昂、療癒萌物夯賣與全民瘋棒球，而在拍賣十大驚奇之最當中，平台掀起了尋寶熱，最難買絕版老物屬1911年生產的「手搖式長梭芯縫紉機」，水平搖擺式線梭搭配長梭芯，堪稱百歲級的古董逸品；最稀有歷史古董是日治時期公部門統一使用的「金庫保險櫃」，以日文片假名做為密碼，全台僅存兩座，另一座現存於國史館台灣文獻館；最懷念古早味則是XY世代記憶中的明星花露水，40年代曾出產的「明星花露粉」兼具洗臉爽身功能，是當年熱門消暑盛品。

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲▼古董長梭芯手搖式縫紉機(、日治金庫保險櫃、四零年代明星花露粉，這些珍品不僅承載歲月故事，也在拍賣平台掀起了尋寶熱。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

今年國內外體育賽事話題熱，促使球員卡、球員搜尋次數上升，帶動競標球員卡業績佔整體球員卡近7成，素有「籃球之神」美名的NBA公牛隊傳奇球員「Michael Jordan親筆簽名卡」，雖退役已逾20年，簽名商品仍在平台以高達30萬元的結標價成交。由設計大師劉開設計的前導海報「1989年《悲情城市》電影海報」，創下超過15萬元的結標紀錄，成為國片收藏經典。精品收藏也乘二手風潮興起持續看旺，年度最高價競標精品由「CHANEL 2017秋冬太空主題系列火箭造型包」拿下，以近46萬元的高價結標。

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲▼收藏不分領域，Michael Jordan親筆簽名卡、悲情城市電影海報、CHANEL火箭造型包，吸引買家高價收藏。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

近年「萌」商機勢不可擋，「寶可夢」憑藉著遊戲不斷推陳出新、卡牌與周邊商品熱潮，加上快閃店與寶可夢中心，成功吸引老少粉絲買氣大漲，成為拍賣年度最夯賣的動漫IP；最快爆紅動漫IP則是日本療癒系貓咪「貓福珊迪」，百變造型搭配萌貓主題，攻佔消費者荷包，業績年成長超過30倍表現搶眼，同樣引爆話題的還有BLACKPINK Lisa加持人氣而爆紅的「Labubu」，以及靠著成人系現實劇情創造共感的「吉伊卡哇」，IP周邊熱銷，緊抓消費者眼球也迅速吸金！

今年各大棒球賽事點燃球迷熱情，洛杉磯道奇傳奇球星大谷翔平自50轟50盜後持續刷新紀錄，成為年度最狂紀錄球員，平台相關周邊銷售件數飆高，「2021年全明星賽簽名球」以62,500元高價售出。台灣棒球以熱血應援文化聞名全球，啦啦隊女孩也成球賽新亮點，其中最吸金啦啦隊女孩就是Passion Sisters女神峮峮，「2023絕版球衣」結標價突破16萬紀錄，創下啦啦隊周邊賣出最高價紀錄。

Yahoo奇摩拍賣公布2024年度四大消費趨勢與十大驚奇之最（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲大谷翔平2021 All-Star Game簽名球。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

東森購物網ETmall「森誕好禮購」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網ETmall「森誕好禮購」活動即日起開跑。（圖／翻攝自東森購物）

聖誕節、跨年將至，瞄準年末送禮與購物熱潮持續延燒，尤其不少人會玩交換禮物，東森購物網ETmall即日起推出「森誕好禮購」活動，特別精選推薦500元以下、1000元以下、1500元以下等不同價格帶商品，涵蓋實用、療癒、質感、創意等多種類型，無論預算高低，都能挑選到合適的禮物；活動期間還有Oral-B電動牙刷買一送一、OZIO歐姬兒指定品限時加碼送、買LV送HERMES、天然鑽石買一送一等超殺優惠，以及「森利日」全站加碼6%、「聖誕狂歡」全站加碼8%、交換禮物訂單滿千回饋100等多重好康，想好好犒賞自己的，也可以把握這波檔期買起來。

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