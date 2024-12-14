秦偉「獄中模樣」曝光！　客串微電影獲獎

記者黃翊婷／綜合報導

藝人秦偉因性侵案遭法院判刑7年8個月，目前仍在監服刑中，他日前第三度申請假釋仍被駁回。不過，秦偉在服刑期間曾客串出演台中監獄拍攝的微電影《記憶中的味道》，他和另外2名客串演出的受刑人一起談論彰化美食和景點，該影片獲得彰化縣政府微電影創作比賽銅獎。

▲秦偉在微電影中客串演出。（圖／翻攝自YouTube／台中監獄培德影音小組，下同。）

回顧案件經過，秦偉2016年6月時被一名女造型師指控性侵，隨後又有8名女子出面控訴受害，其中年紀最小的才14歲，消息傳開之後震撼演藝圈。經過法院審理，秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師的部分成立，高院在2021年2月依法判處他有期徒刑7年8個月；另外5人的案子則因罪證不足，裁定秦偉無罪。

秦偉2020年4月入監服刑，2024年1月首度申請假釋，因未與3名受害者達成和解，假釋申請被駁回；5月他再度提出申請，仍被駁回；如今他第3次提出申請，卻因為「未達悛悔有據程度」被駁回，直到明年1月才可以再次提出假釋申請。

▲3人坐在舍房地板上吃肉圓。

不過，秦偉在服刑期間，曾客串出演台中監獄拍攝的微電影《記憶中的味道》，影片中，他身穿白色背心，與另外2名客串演出的受刑人坐在舍房地板上，談論彰化美食肉圓、蛋黃酥、羊肉爐、爌肉飯、牛舌餅、涼圓等等，還有著名景點八卦山、扇形車庫，3人相約出監之後要一起去彰化觀光。

其實除了秦偉之外，另外2名客串演出的受刑人也曾是演藝人員。而《記憶中的味道》這部作品，在彰化縣政府微電影創作比賽中獲得銅獎，然而，得獎名單公布過沒幾天，就傳出秦偉申請假釋被駁回的消息，爭取自由失敗，影片中提到美食依舊只能是記憶中的味道。

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