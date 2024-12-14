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秦偉性侵判7年8月　第三度申請假釋遭駁回！爭取自由失敗

▲因性侵案入獄的藝人秦偉父親過世，大體暫於南投縣立殯儀館冰存。（圖／ETtoday資料照）

▲藝人秦偉（中）性侵3名女子被判刑7年8月定讞入監，三度申請假釋被駁回。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人秦偉因性侵女編劇、女粉絲、女造型師等3人，遭法院判刑7年8個月，2020年4月入監服刑至今，日前第三度申請假釋。法務部矯正署審查後，認為他尚未達悛悔有據程度，駁回假釋案。不過，秦偉明年1月可再提申請。

矯正署複查時認為，秦偉以強暴手段性侵3名女子，造成受害人身心受創甚鉅，迄今仍未與本案受害的造型師、編劇及粉絲達成和解，也未做出實質補償，案經假釋審議委員會評估，認為秦未達悛悔有據程度，不符假釋要件，因此駁回假釋申請。

全案爆發於2016年6月，一位女造型師出面指控，秦偉於2010年7月邀她到信義區住處做造型，隨後趁著請她到房間挑衣服之際，將她壓制在床上，當下她雖拉住褲子大喊「不要」，但秦偉竟說「不要就是要！」性侵得逞。

事件曝光後，陸續有8名女子出面控訴秦偉惡行，其中年紀最小者，受害時年僅14歲，消息震撼演藝圈。其中，一名女編劇也控訴，秦偉邀她到住處談劇本，怎料她一進門就被脫褲性侵。另外，還有一名女粉絲透露秦偉邀約吃飯，之後卻將她騙回家性侵。

法院審理後，認定5名被害女子的指控罪證不足，判決秦偉無罪確定。不過，秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師的部分，歷經數次訴訟，最終高院在2021年2月裁定應執行7年8個月確定。

今年1月，秦偉首度申請假釋，中監認為他刑期過半、在監表現良好，初審通過申請，但陳報到矯正署複審後，認為秦偉未與3位受害人和解，因此駁回他的假釋。如今秦偉第三度申請又因「未達悛悔有據程度」被駁回，明年1月才可再提申請。

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