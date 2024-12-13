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幫Toyz教訓失敗！蹦闆改名「統神的狗」想用5萬元上訴被統神嗆

▲▼幫Toyz報仇失敗！蹦闆改名「統神的狗」想用5萬元上訴被統神嗆。（圖／翻攝蹦闆臉書）

▲蹦闆願賭服輸，將粉專改名成「統神的狗」。（圖／翻攝蹦闆臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

亞洲統神張嘉航與蹦闆的世紀之戰《The Cage 拳上 2024》下周六即將開打。兩人在官方的協調之下，賽前先打遊戲暖身。沒想到，蹦闆被統神直落二吞敗，願賭服輸將粉專改成「統神的狗」。

《拳上》官方表示，許多網友敲碗想要看賽前賽，因此要求雙方各選一款遊戲進行比賽，兩人選定「爆爆王」及「CS」後開戰。

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蹦闆比賽前跟統神提出賭注表示，「跟之前老朋友（Toyz）的遊戲一樣，我如果輸了就把臉書改成『統神的狗』，那你輸的話？」對此，統神也乾脆地答應，表示輸了就將臉書改成「蹦闆的狗」，改名持續到拳賽結束。

▲▼幫Toyz報仇失敗！蹦闆改名「統神的狗」想用5萬元上訴被統神嗆。（圖／翻攝CFC鍇睿格鬥冠軍賽YouTube）

▲統神嗆蹦闆。（圖／翻攝CFC鍇睿格 鬥冠軍賽YouTube）

兩人對戰期間，因為蹦闆使用課金道具、設備問題而出現狀況，但最後兩款遊戲都由統神獲勝。蹦闆表示，願意加碼5萬元打第三場，贏了就不改名，輸了直接轉帳5萬元，卻被統神反嗆「所以你覺得你名譽只值5萬？那我不要，我要在拳上扁你」。

最後，蹦闆也願賭服輸，將臉書的名稱後方加上稱號「統神的狗」，並表示「打輸就打輸了，拳賽打回來」、「願賭服輸 改名至拳賽當天。這個恥辱我用拳頭討回」。

網友看完紛紛留言，「了不起，負責」、「支持蹦闆（蹦蛙老闆）」、「支持統神的狗」、「比賴皮豬好多了」、「願賭服輸不錯」、「蹦闆你已經贏了，隔壁只會賴皮」、「了不起負責，支持主人」、「踢歐歪力的狗的狗」。

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