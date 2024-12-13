珠江口「八門全開」　黃茅海跨海通道通車翻轉「東強西弱」格局

記者魏有德／綜合報導

大陸推動「港珠澳大灣區」建設，要藉由三地連動，結合高質量發展的內涵，使南方經濟發展更上一層樓。黃茅海跨海通道通車後，東連港珠澳大橋，從珠海向西跨越黃茅海水域，掠過雞啼門、虎跳門、崖門三門，在江門向西連接西部沿海高速，使得珠江東西兩岸「東強西弱」的固有發展態勢轉換成均衡發展的格局。

▲位於珠江出海口的「珠江八門」地理位置圖。（圖／翻攝南方都市報）

《上觀新聞》報導，港珠澳大橋是第一條連接粵港澳三地的紐帶，黃茅海跨海通道將「承東啓西」貫徹到底。橫貫東西的兩道新「產業走廊」（港珠澳大橋、黃茅跨海通道）已經形成，珠西都市圈的目標很明確，「通過交通大動脈承接東岸城市功能和產業轉移，更新在大灣區產業分工中的角色，為經濟注入新的增長動力。」

廣州在清朝「五口通商」前為當時對外商業貿易的「有限制」通道，一直都是中國貿易的重鎮，同時，珠江是大陸南方最大的水系，「珠江八門」一字排開，成為河海交會的分界，更是成為對外貿易的重要門戶，因而得名。

珠江八門分別為虎門、蕉門、洪奇門、橫門、磨刀門、雞啼門、虎跳門、崖門，八大口岸分散在珠江東西兩側，使得包括廣州、東莞、佛山、江門、中山等城市都有出海口，然而，經濟發展「東強西弱」是大灣區珠江口兩岸的明顯特徵。

▲連接深圳與廣東中山的深中通道。（圖／翻攝新華社）

外界常以珠江東岸「深莞惠（深圳、東莞，惠州）」和西岸「珠中江（珠海、中山、江門）」做比較，深莞惠2023年的GDP合計5.22兆（人民幣，下同），珠中江卻只有1.21兆，連深圳一城的GDP都達不到。

珠江八門裡最富盛名的便是最東邊的虎門，也是林則徐禁鴉片之處，自清朝便得利於國際商務，有著繁榮的發展，虎門在2023年的GDP達738.8億元，最西邊的崖門鎮，GDP僅約虎門鎮的十分之一。

▲夜幕低垂下的黃茅海跨海通道。（圖／翻攝新華社）

大陸南方經濟崛起時，歷經虎門大橋、南沙大橋、港珠澳大橋和深中通道的通車，先後打通珠江口虎門、蕉門、洪奇門、橫門、磨刀門等「五門」的經脈，使廣州南沙、中山翠亨、珠海橫琴等區域經濟飛速上漲。

正式通車的黃茅海跨海通道則是掠過「雞啼門、虎跳門、崖門」等餘下三門，自江門向西連接大陸西部沿海高速，成為珠江口的「關鍵一橫」。