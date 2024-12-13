偷車賊當街盜走賓士車、百萬柏金包遭逮　失主竟是女記者

▲梁嫌偷走賓士車，卻忽略車內還有價值近百萬的愛馬仕包包。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

台北市萬華分局西門町派出所於11日晚間接獲報案，稱漢口街二段有一輛白色賓士自小客車遭竊，車內更有價值近百萬的限量版愛馬仕柏金包。警方隨即成立專案小組，在短短一小時內破案，成功逮捕涉嫌竊盜的梁姓男子，將失主車輛與財物追回。現在這名車主的身分也曝光，就是任職於警政時報的女記者趙靜妍。

▲警政時報女記者趙靜妍不慎將車鑰匙放置車內，結果座車及柏金包被竊賊當街偷走。（圖／讀者提供）

據悉，趙女當天在西門町一帶進行採訪，一時不察將車鑰匙放在車輛座椅上，竟給了梁嫌可趁之機，潛入車內將車輛駛離台北市，開往新北市五股區。警方透過監視器以車追人，派遣警力前往攔截，在成泰路一段發現偷車的梁嫌，將他直接逮捕。

▲專案小組在短短一小時內破案，成功逮捕梁嫌（圖右），追回車輛與財物。（圖／翻攝畫面）

值得一提的是，偷車的梁嫌竟「不識貨」，完全忽略車內有一顆限量版愛馬仕柏金包，他只隨興在車上翻找趙女的證件、文件和名片，並將這些個人物品裝入自己的包包中。當警方詢問其犯案動機，他竟辯稱：「我是看她東西太多了，幫她整理一下」，令人啼笑皆非！

警方隨後在梁嫌身上，起出二級毒品安非他命與三級毒品愷他命，而趙女在尋找私人物品時，也發現疑似毒品的白色粉末，也提供給警方清查。最終警方依竊盜與毒品危害防制條例移，將梁嫌移送新北地檢署偵辦。

萬華分局呼籲，民眾務必妥善保管車輛與貴重物品，勿將貴重物件留置車內，並將車輛停放在安全處所，隨時保持警覺。如發現可疑人車，應即刻通報警方，協力維護社會治安。

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