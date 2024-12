少女時代經典曲變「抗議國歌」　上百萬人高唱！聽眾暴增23%

▲從社群媒體大量曝光的抗議現場可見,民眾高舉手機、應援棒同時高唱〈再次重逢的世界〉。(翻攝自X@AboutMusicYT)

南韓總統尹錫悅突如其然的戒嚴令風波持續,南韓國民女團「少女時代」經典歌曲〈再次重逢的世界(Into The New World)〉發布17年後仍響徹首爾街頭,由於這首歌的傳唱度及歌詞傳遞出「共克時艱」的訊息,成為民眾燭光守夜集會活動上的「抗爭熱曲」,也成為「2024年版新民謠」。

尹錫悅3日突襲宣布緊急戒嚴,儘管迅速遭國會推翻,結束6小時的鬧劇,但後續風暴持續延燒,除在野黨提彈劾案外,民眾紛紛走上街頭抗議,怒喊「尹錫悅下台」「彈劾尹錫悅」。少女時代的2007年發布的出道曲〈再次重逢的世界〉響徹首爾街頭,百萬人高唱「別去等待特別的奇蹟/我們眼前這條崎嶇的路/是無法預知的未來與高牆/可我不會改向、也絕不放棄」「反覆於這世上的悲傷/現在就與它道別吧」等歌詞,儼然成為戒嚴事件的抗議國歌。

對於少女時代的〈再次重逢的世界〉在17年後的冬天響徹首爾街頭,成為戒嚴局勢後燭光守夜活動的另類主題曲,南韓媒體《韓聯社》關注到該現象,直指以〈再次重逢的世界〉為首的Kpop熱門歌曲,憑藉著集會參與年齡的範圍擴大及歌曲本身的力量,正成為「2024年版新民謠」。一名音樂界人士表示,〈再次重逢的世界〉相較於少女時代相對推出的歌曲,如2022年發行的〈Forever 1〉,因為戒嚴令使聽眾突然增加2成以上,這件事值得觀察。

▲民眾自發上街抗議,在寒冬中高唱〈再次重逢的世界〉。(翻攝自X@josungkim)

據南韓最大音源網站Melon今(12日)數據顯示,以戒嚴日當天為起點的一週時間(12月3日至9日),〈再次重逢的世界〉的聽眾較前一週(11月26日至12月2日)大增23%,該現象在海量新歌層出不窮的時代裡非常罕見。流行音樂評論家金度憲(音譯)分析,〈再次重逢的世界〉歌詞描繪「少女克服焦慮挑戰未知世界」傳遞出「這不是一個容易的世界,但我會和你一起前進」的訊息,且歌曲旋律堅韌有力,小調部分有種悲壯的感覺。

〈再次重逢的世界〉被用於集會上可追溯到2016年的「梨花女子大學事件」,梨大學生因不滿校方開設給社會人士短期學程,憂心成績未達標的社會人士以特別方式入學,會拉低學生水準,更引起「黑箱作業」「學校變學店」的爭議,學生選擇靜坐抗議並群體高唱〈再次重逢的世界〉以鼓勵自己堅定意念,最終梨大校長為平息疑慮宣布取消該政策,該現象也在社群媒體掀起討論與關注,如今時隔8年的燭光守夜活動重現該情景。

▲上百萬人上街要求尹錫悅下台,而少時經典歌曲〈再次重逢的世界〉,儼然成為「抗議國歌」。(翻攝自X@acervysoshis)

此外,集會現場除了〈再次重逢的世界〉外,也經常播放女團aespa的〈Whiplash〉、BLACKPINK成員Rosé與美國歌手火星人布魯諾(Bruno Mars)的合作曲〈APT.〉、(G)I-DLE的〈Klaxon〉、樂團DAY6〈讓我成為那一頁〉、男團SHINee〈Ring Ding Dong〉、SUPER JUNIOR〈SORRY, SORRY〉等夯歌。一名60多歲的集會參與者透露他是拿著蠟燭去燭光守夜活動,「讓我驚訝的是,周圍的參與者都是拿著偶像的應援棒」,而這幾天活動唱了他不太了解的歌,「所以從現在開始,我也學習最新的歌曲」。

