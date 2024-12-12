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白高興一場？他曝LAWSON商標註冊之謎　再提1關鍵：打得贏鹹酥雞嗎

日本LAWSON傳出要進軍台灣，但消息目前尚未獲得證實。（資料照）

▲日本LAWSON傳出要進軍台灣，但消息目前尚未獲得證實。（資料照）

圖文／鏡週刊

近日網路瘋傳日本連鎖超商LAWSON（羅森）在台灣註冊商標，被解讀為很可能將來台展店，消息一出讓不少消費者相當期待。然而有人指出，其實LAWSON商標早在20年前就註冊了，「大家都白高興了一場」，知名日本旅遊達人林氏璧也分享，原來日商羅森在2003年就於台灣智財局註冊了商標。

近日網路上有人發現，日本LAWSON今年8月悄悄在台灣註冊了商標，公司名稱為「司名為日商羅森股份有限公司」，認為這是LAWSON超商要進軍台灣的起手式，不過林氏璧表示，有人告訴他，其實20年前LAWSON就已經註冊，「這次只是展延，大家都白高興一場了。」

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林氏璧分享，在智慧財產局商標檢索系統用申請人以「羅森」檢索，的確可以看到日商羅森早在2003年就第一次註冊了商標，且到現在都還有效，他推測今年8月申請的這一波可能只是申請不同的圖樣。

他進一步提到，相關商標或類別早就註冊好了，但過去20年來卻都沒有來台灣，現在台灣租金貴、日幣匯率又差，再加上台灣的超商市場已經如此飽和，現在來台展店「真的是好時機嗎？」

雖然各界有許多疑問和好奇，坊間也有一些小道消息顯示LAWSON真的有所動作，例如和台灣超商併購云云，林氏璧坦言現在都無法證實，只能繼續看下去。不過他也好奇，如果LAWSON來台、並真的推出在日本相當受歡迎的「炸雞君」，可是價錢較貴，台灣人是否會光顧，「他打得贏鹹酥雞嗎？」

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