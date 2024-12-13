土地公「亂入」百姓公廟恐遭火化　民俗專家：送至祭祀落難神明處即可

▲南投知名觀光景點的水沙漣古道上的百姓公廟，近期卻遭人安放土地公神尊，引發地方不安。（圖／劉啟帆提供）

圖文／鏡週刊

串聯南投魚池鄉、水里鄉知名觀光景點的水沙漣古道上，有一座既有的百姓公廟，近期卻遭人安放土地公神尊，因百姓公屬「陰廟」，未有神尊在內，現在卻有正神「亂入」，引發地方不安，附近居民請示媽祖，降旨要求盡快請走土地公，否則將於明（14日）進行「退神」儀式，火化土地公神像。接獲民眾陳情的魚池鄉長劉啟帆也呼籲，希望民眾協助通告，以維廟宇、神像兩全。知臨仙境執行長、易經命理師高輔進聞訊表示，最簡單的方式，就是將土地公送到，祭祀落難神明的地方即可，不用火化、退神。

高輔進表示，信眾可至一般民間開設，專收落難神明的宮廟，也可以到政府的環保局（處），有設置收留落難神明的場域，基本上都會收置。不過，高輔進指出，正常而言，正神如果是隨意搬動，放在不知「狀況」的地方，是很容易直接退神的，更何況該處又是陰廟。

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▲獲民眾陳情的魚池鄉長劉啟帆呼籲，希望民眾協助通告，以維廟宇、神像兩全。（圖／劉啟帆提供）

高輔進分析，因為放置在新的地方，至少要有安座儀式，如果沒有，神明是坐不穩、隨時會彈飛的概念；也就是說，該土地公神像，很可能只剩「軀殼」，並無神靈。只是，地方人士既然有向當地的媽祖請示，顯示出神靈應該還在裡面，建議可請媽祖將土地公收為麾下，服務地方，也是美事一樁。

高輔進說，至於神像造型的「軀體」，可放置原處，讓廟內的「眾百姓公」依附，以形養功德，也可以幫助提升，加快修成「功德圓滿」，早日晉階或進入輪迴。當然，最直接的處理方式，就是廟方說的退神、火化也可以，只是，這樣感覺會少了一點慈悲心。

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