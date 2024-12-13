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大陸 大陸焦點 特派現場

中共經濟工作會議稱提高赤字率　陸媒指「突破緊箍咒」

▲▼人民幣。（圖／路透）

▲陸將提高赤字率。（圖／路透社）

文／中央社

中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行。陸媒點出此次會議重點包括「外部挑戰」被往前提、明確指出提高赤字率，突破以往不超過3%的緊箍咒，以及14年來首次將貨幣政策定調為「適度寬鬆」等。

陸媒界面新聞針對會議重點進行解讀，首先是會議提到「外部環境變化帶來的不利影響」，此次會議表示，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行面臨國內需求不足。相比去年中央經濟工作會議，外部挑戰被往前提。外部挑戰推斷指潛在的關稅和外部貿易條件的不確定性。而內需不足仍是中國內部最大的挑戰，今年中國消費增速在3%左右，而疫情前的2019年消費增速在8.5%左右。投資需求也持續放緩，固定資產投資增速由疫情前的6%左右降至今年的3.5%左右。

其次是「財政政策更加積極」，此次會議明確指出要提高財政赤字率。在新的定調下，市場普遍預計政府債務額度增加5兆左右。其中赤字率將提升至4%左右，相比今年增長1個百分點，對應赤字規模約5.5兆左右，相比今年增加1.5兆左右；專項債規模預計5兆左右，相比今年增長約1兆；特別國債預計3兆左右，其中2兆屬於超長期特別國債，1兆用於注資六大行。實際相關數據仍有待明年3月全國「兩會」期間揭曉。

▲▼人民幣100元紙鈔。（圖／路透社）

報導指出，除了數值變化之外，更重要的是關注背後的突破，即摘下了「赤字率不超過3%、負債率不超過60%」的緊箍咒。長期以來，中國赤字率很少超過3%，負債率也低於60%。

本次會議一大重點還有「貨幣政策適度寬鬆」，會議表示，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕。2010年以來，中國貨幣政策基調一直為「穩健」，此次會議關於貨幣政策「適度寬鬆」的定調為14年來首次。今年中國降準降息幅度已是近年最大，但考慮貨幣政策基調新的調整，市場普遍預計明年降準降息可期，降息幅度或不低於今年。

報導還點出，「擴大內需、重視消費」亦在此次會議中被提到，今年部署的9項工作中，第1項工作就是擴內需。報導指出，在美可能對中加徵關稅，而消費和投資需求增速不高的情況下，擴大內需尤為緊迫。過去帶動內需增長的房地產、基礎建設已顯疲態，因此擴大內需關鍵在促消費。消費方面，會議提出，實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。投資方面，會議提出，將更大力度支持「兩重」（指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目。值得注意的是，明年將促進居民收入增長作為目標之一。

此外本次會議重點還有「推動房地產市場止跌回穩」。報導指出，房貸利率的下調是促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招，如明年7天逆回購利率下調30基點或更高存量、增量房貸利率有望降至「2時代」。除此之外，可預期的措施包括專項債收購存量商品房用作保障性住房、地方限制措施進一步放鬆等。

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