中央經濟工作會議北京召開！　強調全面做好「六穩」工作

▲中共中央總書記、國家主席習近平。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

中共中央經濟工作會議12月10日至12日於北京舉行，中共總書記習近平、中央政治局常委李克強...等出席。會議指出，全面建成小康社會和「十三五」規劃，要堅持「穩字當頭」，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作。

根據「央視」報導，習近平在會上發表重要講話，總結2019年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2020年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作了總結講話。中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正出席會議。

會議指出，當前世界經濟增長持續放緩，雖然經濟下行壓力加大，但大陸經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。明年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，為「十四五」發展和實現第二個百年奮鬥目標打好基礎，做好經濟工作十分重要。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

會議強調，實現明年預期目標，要堅持穩字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。堅持問題導向、目標導向、結果導向，在深化供給側結構性改革上持續用力，確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。

會議確定，明年有以下六點重點工作，「堅定不移貫徹新發展理念」；「堅決打好三大攻堅戰」；「確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善」；「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策」；「著力推動高品質發展」；「深化經濟體制改革」。

會議強調，要完善和強化「六穩」舉措，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。要鞏固和拓展減稅降費成效，大力優化財政支出結構，進一步緩解企業融資難融資貴問題，多措並舉保持就業形勢穩定。

▲人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

要依靠改革優化營商環境，深化簡政放權、放管結合、優化服務。要制定實施國有企業改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效，優化民營經濟發展環境。要推動實體經濟發展，提升製造業水準，發展新興產業，促進大眾創業萬眾創新。

要強化民生導向，推動消費穩定增長，切實增加有效投資，釋放國內市場需求潛力。要確保實現脫貧攻堅目標、鞏固脫貧成果，毫不放鬆抓好農業生產，扎實推進鄉村振興。要推進更高水準對外開放，保持對外貿易穩定增長，穩定和擴大利用外資，扎實推進共建“一帶一路”。要加強污染防治和生態建設。要扎實做好民生保障工作。