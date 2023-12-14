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大陸 大陸焦點 特派現場

中央經濟工作會議　中國智庫：判斷仍不足無特效藥

▲河北秦皇島碼頭,集裝箱,貨櫃。（圖／CFP）

▲河北秦皇島碼頭。（圖／CFP）

文／中央社台北14日電

中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行，為明年的經濟工作定調。中國安邦智庫認為，會議對關鍵問題的判斷仍顯不足，社會信心不足是一值得深思的問題，也指中國經濟目前沒有特效藥。

根據香港01報導，中國安邦智庫的研究人員的最終分析結論為，中國經濟增速出現趨勢性的下滑，這已是既成事實，不能寄望一兩次會議、一兩份文件就能扭轉形勢，鼓舞起信心。

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

安邦強調，還是要堅持改革開放的道路，堅持市場經濟，減少經濟管制，放活放鬆市場，這樣對於增強市場的信心，可能更有效。

安邦智庫並認為這次會議有6點值得重視。

一是對中國經濟面臨問題及嚴重性的認識比過去要深。會議認為「有利條件強於不利因素」的說法，顯示高層認識到當前中國經濟問題比過去要嚴峻。不過，對於關鍵問題的判斷仍顯不足。

安邦認為，中國「有效需求不足」只是表象，但問題遠不只是「社會預期偏弱」，而是全社會，包含民營企業、在中外資企業和消費者對國內經濟的信心嚴重不足。

安邦直言，「為什麼全社會的信心不足？這是一個值得深思的問題」。

二是在應對經濟走勢放緩的思路和重點工作方面，這次中央經濟工作會議並未提出特別有效的應對之策，或給出讓人耳目一新的「政策亮點」。對這個已經進入持續放緩「慣性」的大國經濟，並沒有什麼特效藥，也不要期望有短期政策能扭轉局面。

三是中央期待地方在明年的經濟工作中有更多創新實踐。

▲▼南韓貨運工會罷工進入第4天，釜山港進出口貨櫃堆積如山。（圖／CFP）

四是強調明年的經濟工作在政策實施上要強化協同聯動，放大組合效應。安邦智庫指出，今後的經濟工作如果只是侷限在行政區劃之內，將會越來越難以獲得成功，必須加強協同與合作。

五是在下一步的重大改革任務方面，中央經濟工作會議並未給出明確的指示。

六是今後關於中國經濟問題的輿論管控，可能會比過去更嚴格。在涉及中國經濟的輿情方面，今後可能會有更多的官方指引或要求。

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