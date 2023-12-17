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中國官媒談明年經濟工作　高度警惕黑天鵝事件

▲▼江蘇連雲港貨櫃碼頭。貿易戰（圖／CFP）

▲江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）

文／中央社台北17日電

今年中共中央經濟工作會議將房地產列為需要化解風險的重點領域，中國官媒今評論，需高度警惕黑天鵝事件，隨時防範灰犀牛事件；中國央行前行長戴相龍則認為，房地產風險可控制和化解。

中國經濟日報今天發表評論文章，指這次中央經濟工作會議作出明確部署，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線等一系列任務緊扣關鍵問題，要求將發展和安全兩個目標有機融合，打好防範化解風險的有準備之戰。

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

評論提到，在這一過程中，強化底線思維不可少，要有如履薄冰的謹慎、居安思危的憂患，需把風險思考得更深入一些，把困難估計得更充分一些，打好主動仗，「高度警惕黑天鵝事件，隨時防範灰犀牛事件」，統籌好地方債務風險化解和穩定發展。

文章強調，當前改革發展穩定任務艱鉅繁重，不少深層次矛盾躲不開、繞不過，各類風險挑戰不斷累積，國際政治經濟環境不利因素增多。確保中國式現代化順利推進，就必須堅持高品質發展及高水準安全。

此外，中國人民銀行前行長戴相龍今天出席2023鳳凰網財經年會時表示，中國沒有發展房地產市場的金融衍生產品，從「炒房熱」過渡到「房住不炒」採取了寬容有序的措施，避免了2007年美國「次貸危機」在中國的重演，實屬不易。

▲儲蓄,存款,鈔票,人民幣。（圖／CFP）

戴相龍說，中國政府有化解嚴重金融風險的堅強的組織力和經濟實力。中央經濟工作會議提出穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求、加快推進保障性住房建設、城中村改造等，完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。

他認為，房地產風險可以得到控制和化解，房地產市場的穩定發展仍將是促進經濟發展長期向好的重要力量。

中共中央經濟工作會議11日到12日在北京舉行，針對2024年經濟工作，強調要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多發布有利穩預期、穩增長、穩就業的政策，持續實施積極的財政和穩健的貨幣政策。

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