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大陸 大陸焦點 特派現場

陸明年經濟工作堅持「穩中求進」　財政政策「適度加力」

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

▲大陸近期經濟表現不佳，明年發展備受關注。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央經濟工作會議12日在北京閉幕，對於2024年的經濟工作，中共中央財辦表示，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，並增強宏觀政策取向一致性。

中共中央財辦的相關負責人近日接受了《新華社》採訪，解讀中央經濟工作會議精神。對於會議提出要加大宏觀調控的力度，中央財辦指出，實現明年經濟社會發展主要預期目標，他們理解，工作指導上要把握好幾點。

第一，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。穩是大局和基礎，要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。進是方向和動力，要有力進取，該立的要積極主動立起來，該破的要在立的基礎上堅決破，不斷積累更多積極因素，實現經濟社會大局穩定。同時，調整政策和推動改革要穩扎穩打，把握好時度效，不能脫離實際、急於求成。

▲▼上海自貿區。（圖／CFP）

第二，積極的財政政策要適度加力、提質增效。要用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果。優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障，嚴控一般性支出，真正把資金用在刀刃上。要優化地方政府專項債券投向和額度分配，合理擴大用作資本金範圍。落實好結構性減稅降費政策。要嚴格轉移支付資金監管，嚴肅財經紀律。增強財政可持續性，兜牢基層「三保」底線。

第三，穩健的貨幣政策要靈活適度、精准有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。這個表述有兩方面新意，一是把社會融資規模指標排在貨幣供應量前面，因為這一指標與經濟增長的關係更緊密；二是把以往的「名義經濟增速」改為「經濟增長和價格水平預期目標」，這樣可以更好統籌經濟增長和價格水平的目標要求，並強調價格水平是貨幣政策的重要調控目標。

要發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，盤活存量、提升效能，引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度。促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

第四，要增強宏觀政策取向一致性。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，確保同向發力、形成合力。比如，在化債進度、補充銀行資本、政府債券發行等方面，財政政策和貨幣政策要加強配合。會議第一次提出把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，這對加強政策協同具有很強針對性。要加強經濟宣傳和輿論引導，強化預期管理，與宏觀調控政策同頻共振，為經濟持續回升向好提供有力支撐。

▲上海民眾前往預售中心看房。（圖／CFP）

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