陸生脫口「中國台北」惹議　教育部：事前曾提醒勿發表政治性言論

▲陸生團來台引發爭議。圖為清大學生校門口唱「台灣尚勇」迎陸生團。（圖／記者黃國霖攝）

記者許敏溶／台北報導

馬英九基金會邀請中國桌球名將馬龍及陸生團訪台，陸生脫口說出「中國台北」而引發一連串爭議。教育部今（6日）表示，支持兩岸學子在平等互惠及對等尊嚴下有序交流，所有參訪學校都由基金會自行洽定，審查時也有提醒來台行程應秉持對等尊嚴原則，並不發表與活動無關的政治性言論與宣傳等。

陸生團日前來台進行9天訪問，卻引發一連串爭議，包括馬龍參訪中山女高時吸引女學生圍觀，卻被中國媒體形容馬龍是「唐僧進盤絲洞」。另外，有女學生在受訪時提到「中國台北」而引發國人不滿。

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教育部今天表示，兩岸教育交流目的，在於促進相互瞭解與溝通，教育部向來支持兩岸青年學子在平等互惠及對等尊嚴原則下，進行健康有序的交流活動。馬英九文教基金會在今年11月初，申請大陸師生來台交流並參訪學校，教育部及相關部會依照審查規定辦理，對所送來台行程表中參訪學校部分，函詢學校是否如該基金會行程表所列同意接待，所有參訪學校都是該基金會自行洽定。

教育部指出，在回復馬英九基金會函文時，提醒來台行程應秉持對等尊嚴原則，依其所規劃的行程表進行，不發表與活動無關的政治性言論與宣傳等，並維護相關人員安全，也提醒邀請單位避免干擾學生正常上課，維持校園安寧。