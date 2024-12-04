國際教育評比「台灣數學全球第2」　科學成績歷年最佳

▲教育部與台師大今天公布國際數學與科學教育成就趨勢調查結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「國際數學與科學教育成就趨勢調查（TIMSS）2023」結果今（4日）公布。教育部表示，台灣學生表現依然卓越，在58國參與的四年級、八年級學生中，台灣四和八年級學生的數學成就都排名全球第2，另在科學成就分別排名第3和第2，且四年級的科學成就比上次進步15分，寫下歷年最佳表現，整體成就穩居國際前茅。

國際教育成就評鑑協會（IEA）從1995年開始辦理TIMSS計畫，每隔4年針對參加國家或地區的四年級與八年級學生抽樣，進行數學與科學的教育成就調查。這次調查共有58個國家和地區參與四年級評比，44個國家和地區參與八年級評比。這次調查是我國從1999年以來第7次參與，四年級共有215校、5308名學生參加，八年級則有184校、5543名學生參與。

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教育部今天與台師大共同公布「TIMSS」2023成果。教育部表示，這次調查雖受COVID-19疫情影響，但台灣學生表現依舊卓越，四年級和八年級學生的數學成就都排名全球第2，另在科學成就上，則分別排名全球第3和第2。而新加坡四和八年級，在數學與科學成就都拿到全球第1。

若和2019年相比，教育部表示，我國四和八年級學生的數學和科學整體成就表現，都顯著優於國際平均水準。相較TIMSS 2019，我國四年級學生在數學和科學整體表現有所提升，特別是四年級科學成就進步15分，為歷年最佳表現，也從上次第4名進步到今年第2名；我國八年級學生科學成就也維持高水準表現，達到優級學生百分比為歷屆最高，整體成就穩居國際前茅。

除了學科之外，TIMSS 2023特別納入環境意識評量。教育部指出，我國學生表現優異。四年級環境知識成就566分、八年級553分，排名分別為世界第3、第2，分數也遠高於國際平均，顯示我國學生對環保的重視程度極高，環境意識良好。

另在數學及科學學科的相關態度方面，教育部表示，我國四和八年級學生對於數學和科學仍多是不喜歡。計畫主持人、李哲迪副研究員表示，這類學習熱情與智識增長無法兼得的情形並非我國獨有，東亞其他國家也有類似狀況，因為台灣有國中會考，導致學習課程難度上升有關，其次可能受老師教學影響，但和TIMSS 2019相比，我國學生的學習自信已經呈現改善趨勢。