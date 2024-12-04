　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際教育評比「台灣數學全球第2」　科學成績歷年最佳

▲▼我國參加國際數學與科學教育成就趨勢調查（TIMSS）2023表現優異，四和八年級學生數學成就皆排名第二；四和八年級學生的科學成就分別排名第三和第二。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部與台師大今天公布國際數學與科學教育成就趨勢調查結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「國際數學與科學教育成就趨勢調查（TIMSS）2023」結果今（4日）公布。教育部表示，台灣學生表現依然卓越，在58國參與的四年級、八年級學生中，台灣四和八年級學生的數學成就都排名全球第2，另在科學成就分別排名第3和第2，且四年級的科學成就比上次進步15分，寫下歷年最佳表現，整體成就穩居國際前茅。

國際教育成就評鑑協會（IEA）從1995年開始辦理TIMSS計畫，每隔4年針對參加國家或地區的四年級與八年級學生抽樣，進行數學與科學的教育成就調查。這次調查共有58個國家和地區參與四年級評比，44個國家和地區參與八年級評比。這次調查是我國從1999年以來第7次參與，四年級共有215校、5308名學生參加，八年級則有184校、5543名學生參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部今天與台師大共同公布「TIMSS」2023成果。教育部表示，這次調查雖受COVID-19疫情影響，但台灣學生表現依舊卓越，四年級和八年級學生的數學成就都排名全球第2，另在科學成就上，則分別排名全球第3和第2。而新加坡四和八年級，在數學與科學成就都拿到全球第1。

若和2019年相比，教育部表示，我國四和八年級學生的數學和科學整體成就表現，都顯著優於國際平均水準。相較TIMSS 2019，我國四年級學生在數學和科學整體表現有所提升，特別是四年級科學成就進步15分，為歷年最佳表現，也從上次第4名進步到今年第2名；我國八年級學生科學成就也維持高水準表現，達到優級學生百分比為歷屆最高，整體成就穩居國際前茅。

除了學科之外，TIMSS 2023特別納入環境意識評量。教育部指出，我國學生表現優異。四年級環境知識成就566分、八年級553分，排名分別為世界第3、第2，分數也遠高於國際平均，顯示我國學生對環保的重視程度極高，環境意識良好。

另在數學及科學學科的相關態度方面，教育部表示，我國四和八年級學生對於數學和科學仍多是不喜歡。計畫主持人、李哲迪副研究員表示，這類學習熱情與智識增長無法兼得的情形並非我國獨有，東亞其他國家也有類似狀況，因為台灣有國中會考，導致學習課程難度上升有關，其次可能受老師教學影響，但和TIMSS 2019相比，我國學生的學習自信已經呈現改善趨勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
民進黨刪文止血失敗！多家韓媒報導「台灣執政黨支持戒嚴」
瓊瑤遺體相驗「兒子、兒媳、秘書現身陪同」！3人低調搭車離開
明晚雨區擴大！周日最冷下探15度　一圖看「降溫趨勢」
韓67歲國會議長「肉身阻擋」軍警　敲下議事槌阻止戒嚴
快訊／瓊瑤辭世　士檢相驗結果曝
瓊瑤作品曾被抄襲　陸網怒：抵制《延禧》製片人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

探索AI新視野！世新大學企管系國際研討會揭示未來管理趨勢

張曼娟被瓊瑤「激發寫作慾望」！自曝曾模仿文筆：永遠無法變成她

曾與瓊瑤作品在8點檔正面交鋒　文化部長李遠悼：感受巨大吸引力

台灣「學歐美0體罰」只學半套！網紅曝美國SOP：老師不會孤立無援

國際教育評比「台灣數學全球第2」　科學成績歷年最佳

財神爺再度降臨台東！小7花60元爽中千萬　他消費161元抱回百萬

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

輔大海選24名俊男美女拍「創校百年月曆」　即起開放預購

LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

才激戰完！一出房門「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她：剛好而已

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

探索AI新視野！世新大學企管系國際研討會揭示未來管理趨勢

張曼娟被瓊瑤「激發寫作慾望」！自曝曾模仿文筆：永遠無法變成她

曾與瓊瑤作品在8點檔正面交鋒　文化部長李遠悼：感受巨大吸引力

台灣「學歐美0體罰」只學半套！網紅曝美國SOP：老師不會孤立無援

國際教育評比「台灣數學全球第2」　科學成績歷年最佳

財神爺再度降臨台東！小7花60元爽中千萬　他消費161元抱回百萬

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

輔大海選24名俊男美女拍「創校百年月曆」　即起開放預購

LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

才激戰完！一出房門「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她：剛好而已

楊又穎今34歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

民進黨刪文止血失敗！多家韓媒報導「台灣執政黨支持戒嚴」

台積電推出生物多樣性獎學金與提案獎勵　個人獎金最高25萬元

韓星都在穿的Diesel終於登台！火紅D字手刀收藏　開賣時間、地點搶先看

瓊瑤遺體相驗「兒子、兒媳、秘書現身陪同」！3人低調搭車離開

台中夢幻「山谷燈光節」開跑　看全台最高28米聖誕樹、白雪耶誕村

獨／中鹿客運「路殺」黑底曝！女騎慘遭撞輾亡　司機明二審宣判

IWF調整量級　「舉重女神」郭婞淳擬重返58公斤級

瓊瑤北京個展透露離別訊號？　MV歌詞巧妙呼應訣別文「翩然離去」

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

生活熱門新聞

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

姓「陳、林」也中了　6星座、5生肖2025發大財

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

韓國軍隊出動「1裝備掉了」！網驚：129萬元飛了

日人來台旅遊嫌臭！一票認證「這1地」最可怕

瓊瑤5天前才發文「憶亡夫」淚喊：心如刀絞

班機飛首爾「飛到一半突宣布戒嚴」

在韓獨旅「宣布戒嚴手機狂震」！PTT喊快做1事

台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

江坤宇在南韓玩「歷經戒嚴又解嚴」　近況曝光！

波蘭妹嫁來台17年　第一次吃羊肉爐哭了

患者妻提問！　醫嚇到：第一次這麼無言

冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財

更多熱門

相關新聞

2046名台灣學生留學韓國　教育部：未受戒嚴影響

2046名台灣學生留學韓國　教育部：未受戒嚴影響

南韓總統尹錫悅昨（3日）晚間宣布緊急戒嚴，但在6小時候就被解除。教育部今（4日）表示，我國在韓國學生共2046人，昨晚戒嚴令對學生上課無任何影響，韓國教育部也未宣布停課，教育部駐韓國代表處教育組已提醒在韓同學留意，並隨時關注我國留學生狀況，提供必要協助。

緊咬海科館霸凌案　凌濤：有人寫好遺書

緊咬海科館霸凌案　凌濤：有人寫好遺書

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

前海科館長「違法進用二親」送監院　藍委轟：教育部變相圖利瀆職

前海科館長「違法進用二親」送監院　藍委轟：教育部變相圖利瀆職

學團批「請身心假就沒全勤」　教育部允諾：研議是否脫鉤處理

學團批「請身心假就沒全勤」　教育部允諾：研議是否脫鉤處理

關鍵字：

TIMSS教育部數學科學成就

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

即／台61重大車禍　死亡增至3人

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面