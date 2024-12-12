國際國中科學奧賽「台灣奪6金」　總排名全球第2

▲國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣奪下6金、總排名第2。由左到右為許庭睿、張庭溱、張凱全、王銓毅、范奕揚、羅子堯。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽成績昨晚揭曉，在51個國家（地區）、303名參賽學生中，台灣學生共獲得6面金牌，國家總體排名第二名。個人表現方面，台中一中范奕揚表現優異，同時獲得化學分科成績第1名、生物分科成績第1名、最佳理論獎、最高總分獎等四項個人獎。

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。台灣從2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得103金、17銀，2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金1銀2銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。

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「第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」今年由羅馬尼亞主辦，共有51個國家（地區）、303名學生參賽，台灣6名參賽學生全部獲得金牌，有一組選手同時獲得實驗金牌，國家總體排名我國獲得第二名。6位金牌獲獎者，包括建國中學張庭溱、桃園私立康萊爾中學張凱全、台中一中范奕揚及許庭睿、嘉義高中王銓毅、台南一中羅子堯。

國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部20萬元、10萬元與5萬元獎學金。