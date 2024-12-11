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籃球隊教練爆凌虐「灌髒水、塞臭襪」　女學員淚控崩潰離隊

▲▼民進黨立委陳培瑜 張雅琳舉辦 體育暴力層出不窮 運動部能為孩子把關嗎 記者會 受害學生 家長出席控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲人本基金會舉行記者會，受害學生和家長出面控訴籃球隊教練體罰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

人本教育基金會今（11）日召開記者會踢爆多起學校體育班、運動代表隊體罰事件。台南南英商工籃球隊劉姓教練長期凌虐球員，被害學生今出面指控，遭劉姓教練把洗馬桶的水管塞進嘴巴灌水、髒襪子強塞嘴巴，拿碼錶把她砸得頭破血流，還以黑道恐嚇不得聲張，導致她身心受創，一度有輕生念頭。

人本教育基金會今舉行「體育暴力層出不窮，運動部能為孩子把關嗎？」記者會，人本基金會執行長馮喬蘭指出，近期不斷接到校園體育班、運動代表隊不當對待與性平事件，運動部即將在年底掛牌，成立後是否可以解決層出不窮的體育暴力，讓喜歡運動的孩子可以在安心的環境下接受訓練。

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南英商工女籃隊受害學生出面指控，加入籃球隊一年來飽受凌虐，教練會因為自己跟不上進度、動作不到位，就以言語羞辱，當眾罵她「白癡」、「廢人」，還曾經連續罰跪3個晚上，還有蒙著眼睛塞髒襪子，拿洗馬桶的髒水管塞嘴巴灌水，甚至拿碼錶把她砸頭得破血流，事後還要學姊幫忙清理血跡，最後還串供說是自己在浴室不慎滑倒，讓她身心受創，一度有輕生念頭，後來才向媽媽求救。

南英商工受害學生家長泣訴，孩子忍了一年才求救，因為遭教練恐嚇，如果講出來就要找黑道來割舌頭、剁手指，還會「把媽媽消失」，讓媽媽變成失蹤人口。

家長控訴，到校辦離校，教練還在學校各處室謾罵，甚至私下強收2.4萬元的宿舍費，孩子被霸凌得體無完膚，左膝韌帶斷裂、耳神經受損、左下顎咬合關節脫臼，學校卻一句道歉都沒有，甚至連校長的面都沒見過，「沒有一位師長願意保護學生，學校就像共犯結構，默許暴力。」

馮喬蘭指出，劉姓教練面對指控總以「這都是訓練的一環」，學員在教官室被打，教官看了也從未通報，家長向學校投訴，學校也消極處理，只想記過了事，體育署、國教署也從未追究學校責任，最後在基金會介入下，台南市社會局將劉姓教練以違反兒少權法「對多名兒少為肢體暴力及精神暴力行為」裁處公告姓名並罰36萬元，台南地檢署也針對涉嫌恐嚇、強制等罪嫌起訴。

人本基金會也公布另外兩起體育班霸凌案件，高雄某國中體育組長長期以「捏乳頭」方式處罰體育班男學生，受害者橫跨四屆，學校接獲檢舉時竟稱「捏身體時不小心捏到」、「學生的感覺是痛，不是不舒服」而認定性騷擾不成立，最後在學生多次申訴後，才記過處分。

人本指出，桃園市清溪國中棒球隊前陳姓總教練，長達2年持續體罰學生，甩巴掌、打屁股、學鴨子走路、掛牌羞辱、剃光頭處分等，甚至放任外聘教練性侵學生，經桃園市社會局以違反兒少權法裁罰6萬元並公告姓名。人本批評，陳姓總教練霸凌時間長達2年，學校怠於監督，難辭其咎。

人本基金會呼籲，行政院應從重大案例中分析體育暴力事件處理疏失，要求教育部及運動部研擬相關預防措施。人本也提出四大訴求：包括明文禁止運動與體育訓練中的暴力；不適任教練要退場、要把關、要調查、要淘汰；兒少體育教練要有專業；要運動不要傷害。

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