　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

▲▼「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人。（圖／翻攝Bensons for Beds）

▲「漢娜」顯示人們長期「每天只睡6小時」可能發生的身體變化。（圖／翻攝Bensons for Beds）

記者吳美依／綜合報導

英國寢具零售商「Bensons for Beds」與睡眠專家波斯托克（Dr Sophie Bostock）根據多份學術研究結果，推出虛擬角色漢娜（Hannah），顯示如果人們每天晚上只睡6小時，長期下來會對身體產生什麼變化，以及隨之而來的健康影響。

漢娜被設定為一名來自2050年的45歲英國女性，她的眼睛紅腫、頭髮稀疏、慢性背痛、皮膚鬆弛、小腹凸起、四肢肌肉萎縮，而且因為免疫系統變弱，越來越容易罹患流感。

每日郵報指出，由於忙碌的現代生活方式，以及對於智慧型手機的痴迷，人們可能比以往任何時候失去更多睡眠，「所以到了2050年，睡眠不足將造成『多到誇張』的慢性健康問題，就像漢娜所遭受的那樣。」

▲▼ 失眠。（圖／CFP）

▲長期睡眠不足，可能對健康造成影響。（示意圖／CFP）

研究顯示，長期睡眠不足，可能導致人們處於更高的健康風險之中，包括肥胖、心臟病、第二型糖尿病等。漢娜的設計，則是根據2010年至今19篇關於睡眠不足健康風險的學術論文而來。

一般而言，專家建議成人每晚睡7至9小時，如果睡不到7小時，更容易出現健康問題。但根據今年一項調查，英國人平均每晚只睡6小時20分。

波斯托克表示，很多人都沒有意識到，紊亂的日常作息與缺乏睡眠，將會干擾生理時鐘，幸好過去10年裡，強調睡眠品質與健康福祉關聯性的研究越來越多，而漢娜也說明了睡眠對於保持健康的重要性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2私校遭勒令「停招停辦」
「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人
台鋼搶詹子賢！　優渥條件曝光
韓籍啦啦隊大軍壓境　籃籃被消失回應了
LAWSON日本總部喊「在台灣無展店計畫」！旅日達人：繼續看
大規模解僱台灣員工！股價一路跌　自救買庫藏股8000張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

空姐機上突發送白蠟燭　女收下遇「恐怖亂流」崩潰：我們會死嗎

彈劾尹錫悅時間表出爐！　南韓國會明下午「提早1小時」表決

韓男闖公寓殺陌生人　「用屍體指紋」貸款上百萬！檢方公開長相

川普擬先出招！加強軍事施壓　阻伊朗製造核武

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

空姐機上突發送白蠟燭　女收下遇「恐怖亂流」崩潰：我們會死嗎

彈劾尹錫悅時間表出爐！　南韓國會明下午「提早1小時」表決

韓男闖公寓殺陌生人　「用屍體指紋」貸款上百萬！檢方公開長相

川普擬先出招！加強軍事施壓　阻伊朗製造核武

派出所長當綠能蟑螂內鬼遭收押　台南警嚴懲：拔官調地再停職

翁曉玲稱大陸人有中華民國籍　大法官尪釋憲文「跨時空打臉」

泡泡瑪特賭黃牛新招！進貨拉簾保密、開賣日加派保全

2私校「遭勒令停招停辦」！教育部：專輔學校改善未達標

2024年底「運勢大爆發」TOP4星座！愛情、財運、事業三連勝

中共經濟工作會議稱提高赤字率　陸媒指「突破緊箍咒」

天氣一冷血壓就失控！他吃藥+健康餐仍降不下　醫用飲食法助達標

普里查德從板凳殺出！狂飆7顆三分　塞爾提克輕取活塞5戰4勝

朴子醫院日照中心成果展　家屬見證長者生活印記

慕新春赫躍升！慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版限量上市　全新包裝嶄新開始

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

大谷翔平排第2！日本小學生最希望在鈔票上排名曝

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

AI聊天機器人慫恿17歲少年「殺死父母」　家長怒提告

PPI超預期！　美股連六黑摔超230點

13號「黑色星期五」西方認為不吉利　揭秘傳說由來

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅差1票過門檻

IG女模遭警察「逼露下體」哭了

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

拜登下令讓1500人減刑、39人特赦

川普認為「台灣口袋很深」！

更多熱門

相關新聞

反覆蕁麻疹竟是B12不足　醫喊「吃B群不夠」：要攝取肉類乳製品

反覆蕁麻疹竟是B12不足　醫喊「吃B群不夠」：要攝取肉類乳製品

40歲葉小姐1年來飽受失眠、消化不良困擾，近幾個月更反覆起蕁麻疹，竟是缺乏維生素B12引起。醫師提醒，切勿以為有在吃B群攝取量就夠，飲食精緻、茹素更要小心B12不足。

半夜睡不著？1催眠怪招「醫也認證」

半夜睡不著？1催眠怪招「醫也認證」

國中生睡眠不足「平日僅7.58小時」　調查：兒少幸福指數創新低

國中生睡眠不足「平日僅7.58小時」　調查：兒少幸福指數創新低

醫幫失眠女友注射20次麻醉藥致死

醫幫失眠女友注射20次麻醉藥致死

長期睡眠不佳增代謝疾病風險　藥師推4助眠成分

長期睡眠不佳增代謝疾病風險　藥師推4助眠成分

關鍵字：

睡眠不足失眠

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面