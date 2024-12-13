「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

▲「漢娜」顯示人們長期「每天只睡6小時」可能發生的身體變化。（圖／翻攝Bensons for Beds）



記者吳美依／綜合報導

英國寢具零售商「Bensons for Beds」與睡眠專家波斯托克（Dr Sophie Bostock）根據多份學術研究結果，推出虛擬角色漢娜（Hannah），顯示如果人們每天晚上只睡6小時，長期下來會對身體產生什麼變化，以及隨之而來的健康影響。

漢娜被設定為一名來自2050年的45歲英國女性，她的眼睛紅腫、頭髮稀疏、慢性背痛、皮膚鬆弛、小腹凸起、四肢肌肉萎縮，而且因為免疫系統變弱，越來越容易罹患流感。

每日郵報指出，由於忙碌的現代生活方式，以及對於智慧型手機的痴迷，人們可能比以往任何時候失去更多睡眠，「所以到了2050年，睡眠不足將造成『多到誇張』的慢性健康問題，就像漢娜所遭受的那樣。」

▲長期睡眠不足，可能對健康造成影響。（示意圖／CFP）



研究顯示，長期睡眠不足，可能導致人們處於更高的健康風險之中，包括肥胖、心臟病、第二型糖尿病等。漢娜的設計，則是根據2010年至今19篇關於睡眠不足健康風險的學術論文而來。

一般而言，專家建議成人每晚睡7至9小時，如果睡不到7小時，更容易出現健康問題。但根據今年一項調查，英國人平均每晚只睡6小時20分。

波斯托克表示，很多人都沒有意識到，紊亂的日常作息與缺乏睡眠，將會干擾生理時鐘，幸好過去10年裡，強調睡眠品質與健康福祉關聯性的研究越來越多，而漢娜也說明了睡眠對於保持健康的重要性。