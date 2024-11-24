半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

▲半夜醒來再也睡不著，令人感到困擾。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

你是否也曾在半夜突然醒來，卻再也無法入睡？外國社群媒體流傳，透過「翻白眼」等眼球運動，可以再度進入夢鄉，儘管聽起來有些無厘頭，卻被醫師證實有所幫助。

每日郵報報導，外國網友希瑟（Heather Gordon）經常在TikTok討論健康福祉話題，其中一部影片詳細介紹了「眼球運動」的助眠絕招，「你要一直重複，直到再次入睡為止……我向你們保證，照做之後，不可能沒辦法再次入睡。」

根據希瑟的教學，首先要把眼睛閉起來，把目光移到下方、回歸中心，轉向左邊、回到中心，轉向右邊、回到中心，轉向上方、回到中心。接著，順時針與逆時針各轉一圈，最後盯著鼻樑，試圖做出鬥雞眼的動作。

這部影片累積超過260萬次點閱，不少網友宣稱真的有效，「我做了3個循環（才睡著），但你真的可以感覺到自己昏昏欲睡！」、「我邊看邊做，然後就睡著了。3小時之後醒來，影片還在循環撥放」，還有女子宣稱，這個運動讓自己睡了「有史以來最長的一覺」。

對此，科學家也提出解釋。丹麥心臟病學家吉倫（Dr Willem Gielen）撰文說明，轉動眼球的動作，與褪黑激素的分泌有關，而後者能夠調節睡眠及甦醒的生理時鐘。因此，透過刻意翻白眼的動作，能夠觸發這個自然過程，促使身體展開睡眠周期。

也有大量研究指出，睡眠裡的「快速動眼期」（REM）有助於觸發褪黑激素分泌，進一步證明睡眠激素與眼球運動之間的關聯性。