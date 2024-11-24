　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

▲▼ 失眠。（圖／CFP）

▲半夜醒來再也睡不著，令人感到困擾。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

你是否也曾在半夜突然醒來，卻再也無法入睡？外國社群媒體流傳，透過「翻白眼」等眼球運動，可以再度進入夢鄉，儘管聽起來有些無厘頭，卻被醫師證實有所幫助。

每日郵報報導，外國網友希瑟（Heather Gordon）經常在TikTok討論健康福祉話題，其中一部影片詳細介紹了「眼球運動」的助眠絕招，「你要一直重複，直到再次入睡為止……我向你們保證，照做之後，不可能沒辦法再次入睡。」

根據希瑟的教學，首先要把眼睛閉起來，把目光移到下方、回歸中心，轉向左邊、回到中心，轉向右邊、回到中心，轉向上方、回到中心。接著，順時針與逆時針各轉一圈，最後盯著鼻樑，試圖做出鬥雞眼的動作。

這部影片累積超過260萬次點閱，不少網友宣稱真的有效，「我做了3個循環（才睡著），但你真的可以感覺到自己昏昏欲睡！」、「我邊看邊做，然後就睡著了。3小時之後醒來，影片還在循環撥放」，還有女子宣稱，這個運動讓自己睡了「有史以來最長的一覺」。

對此，科學家也提出解釋。丹麥心臟病學家吉倫（Dr Willem Gielen）撰文說明，轉動眼球的動作，與褪黑激素的分泌有關，而後者能夠調節睡眠及甦醒的生理時鐘。因此，透過刻意翻白眼的動作，能夠觸發這個自然過程，促使身體展開睡眠周期。

也有大量研究指出，睡眠裡的「快速動眼期」（REM）有助於觸發褪黑激素分泌，進一步證明睡眠激素與眼球運動之間的關聯性。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
今晚12強冠軍賽「正版直播免費看」　Hami Video輸1
心理師偷吃人妻護理師「多次嘿咻生了」　綠帽工程師崩潰
台灣今晚挑戰世界首座冠軍　力阻日本拚28連勝
金馬內幕／爆冷影后鍾雪瑩差點被翻案　曾國城進入決選「男配最難
台灣「保留王牌」引熱議　日本：他們真的想贏啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

COP29達成碳權交易框架協議　允許富國購買碳排額度

蔡英文哈利法克斯演說　宣布論壇明年首次在台舉行

羅林斯獲提名為農業部長　川普新內閣完整名單出爐

美啦啦隊少女「遭捅數刀」棄屍路邊！　凶手身分曝光

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

阿富汗北部槍擊釀10死　伊斯蘭國分支宣稱犯案

新加坡1星期內處死3毒販！　2024年已有8人伏法

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

彰化男托夢前妻辦「夜店風告別式」　捧場人潮不如預期一半是警察

半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

COP29達成碳權交易框架協議　允許富國購買碳排額度

蔡英文哈利法克斯演說　宣布論壇明年首次在台舉行

羅林斯獲提名為農業部長　川普新內閣完整名單出爐

美啦啦隊少女「遭捅數刀」棄屍路邊！　凶手身分曝光

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

阿富汗北部槍擊釀10死　伊斯蘭國分支宣稱犯案

新加坡1星期內處死3毒販！　2024年已有8人伏法

藍全代會登場！討論議程遭酸「一言堂」太短　今悄悄增加20分鐘

注意！　4生肖2025蛇年犯太歲

艋舺公園轉型「東京表參道」　現況曝光

劉冠廷口誤「金馬26見」老婆在家看驚呆！主持內幕曝 孫可芳：很突然

半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

「如果輸了就改當投手」　外野手辰己涼介12強金牌戰前發豪語

國10延伸新威大橋動土　立委蘇清泉：拖延10年終於動工

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

台灣今晚挑戰世界首座冠軍！全力阻擋日本挑戰28連勝拚大紀錄

娶某前生子後！中華隊新手爸爸們12強大爆發　衝向金牌戰

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

國際熱門新聞

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

新加坡1周處死3毒販！今年已8人伏法

忘帶鑰匙！蛇女施「軟骨功」鑽門縫滑進家

啦啦隊少女遭棄屍路邊　凶手身分曝

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

菲副總統放話：已找好殺手「暗殺小馬可仕」

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

美電子緊急召回！這行動電源「恐引火災」

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

納坦雅胡被通緝　全球17國家、組織反應

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

阿富汗北部槍擊釀10死　伊斯蘭國分支宣稱犯案

丟臉到國外！謝宜容案登外媒打擊台灣形象

ET說英文／BB Call的英文怎麼說？

更多熱門

相關新聞

從今晚開始做起！盤點早睡的「5個好處」

從今晚開始做起！盤點早睡的「5個好處」

擁有充足睡眠對現代人近乎奢求，但是早睡的確有助於維持身體健康，同時提升生活品質，盤點早睡5大好處，不妨就從今晚開始做起吧！

掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

醫幫失眠女友注射20次麻醉藥致死

醫幫失眠女友注射20次麻醉藥致死

擦皮膚的助眠器台韓澳都被掃光！

擦皮膚的助眠器台韓澳都被掃光！

長期睡眠不佳增代謝疾病風險　藥師推4助眠成分

長期睡眠不佳增代謝疾病風險　藥師推4助眠成分

關鍵字：

助眠眼球運動失眠睡眠催眠

讀者迴響

熱門新聞

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

全民猛盯台日大戰　綠議員公然看中國盜版

曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

聯結車撞小客車3死2傷！駕駛10萬交保

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

中華隊進冠軍戰！4大超商「買一送一」

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

更多

最夯影音

更多

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面