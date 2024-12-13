槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

▲南韓知名媒體人金於俊近日在首爾錄音室接受外媒採訪。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會與中選會，並要求逮捕國內主要政治人物，包括朝野兩黨黨魁、國會議長等，事後該份由防諜司令部呂寅兄所下達的逮捕名單對外曝光。不過，媒體人金於俊卻透露，其實他接獲爆料，內容指出尹錫悅打算啟動暗殺小組，在逮捕過程中槍殺韓東勳。

根據韓媒《中央日報》，立場傾向支持在野黨的知名媒體人金於俊，其實也是該份逮捕名單中的人選，他今（13）日以證人身分出席國會科學技術情報通信委員會的質詢，表示自己當初接獲一份爆料，內容指出其實尹錫悅發布戒嚴後，一開始並非啟動逮捕小組，而是打算啟動暗殺小組，執行秘密計畫。

不過，針對該份爆料內容的出處，金於俊也強調，「目前尚未釐清所有事實關係！」

▲執政黨國民力量黨代表韓東勳也成為尹錫悅逮捕、甚至暗殺的對象。（圖／達志影像／美聯社）

他詳細說明爆料內容，「第一，逮捕移送的過程中，射殺（國民力量黨代表）韓東勳。第二，在逮捕曹國、楊正哲、金於俊後，派人暗中襲擊護送部隊，假扮成親北韓勢力執行搶救行動。第三，在特定地點埋北韓軍服。第四，經過一定時間後，假裝發現北韓軍服，並宣稱一切為北韓所犯下的惡行。」

金於俊解釋，「射殺黨代表韓東勳，是因為他身為保守執政黨的黨魁，可以很容易將矛頭指向北韓。至於搶救曹國、楊正哲、金於俊的作戰計畫，其目的在於進一切所能妨礙護送部隊，並宣稱北韓試圖救出『親北韓份子』。」

金於俊更爆料，「除此之外，更趁機射殺數名美軍，引誘美國向北韓發動砲擊。甚至還有人爆料，可以使用北韓製的無人機或武器。同時，我還收到關於生化恐攻的相關爆料，我已經轉達給共同民主黨國會議員金炳周。至於要不要公開，由金炳周議員自行判斷。」

▲南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

金於俊表示，「雖然我也認為爆料內容離譜到簡直像是在寫小說，但若要透露爆料內容出處，我只能說是在（南韓）國內設有大使館的某友邦國家。尹錫悅的妻子金建希更曾向OB（退休的重要人員）打電話督促，至於內容為何，我也不是很清楚。」

金於俊表示，「雖然若是在平常，可能會因為爆料內容太荒唐，而不想去處理。不過，昨天看了尹錫悅所發表的談話內容，讓我改變了想法。金建希仍相信，在修憲後她將能成為『統一總統』，至今仍深信不疑。」

金於俊呼籲，應該儘快限制尹錫悅統率三軍的大權和金建希對外通話的權限。