花蓮女警控遭副所長性騷！被霸凌背負小三罵名　警局公布調查結果

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮一名女警指稱，遭到莊姓副所長性騷，且投訴後遭上級長官壓案，花蓮縣警局督察長江建忠指出，2人因交往衍生爭議，涉及性騷擾部分經調查議決成立並已處分在案，另外女警遭霸凌指為第三者部分，經開會議請當事人說明，根據相關事證，霸凌部分不成立。

▲花蓮女警指控遭副所長性騷擾，花蓮縣警局督察長江建忠說明。（圖／地方中心翻攝）

花蓮縣警察局指出，吉安分局莊員，前於花蓮分局服務期間，與女警交往衍生爭議，經調查核認言行失檢議處在案並調整為非主管職務，其中涉及性騷擾部分，經本局性騷擾防治申訴調查小組開會審議，議決成立並已處分在案。

花蓮縣警察局表示， 案經本局查處莊員言行失檢後，以人地不宜以及莊員自行請調，將莊員由花蓮分局調整至吉安分局，但陳情人表示莊員請調至女警(當事人)住家分局服務且造成其及其家人心生畏懼，經本局考量勤務需要及陳情人之訴求，本局已將莊員調離吉安分局至其他地區服務。

經檢視莊員及其配偶臉書貼文，並未有要求同事不要與陳情人接近等語，僅係周知其好友勿亂傳不實指控，勿再擷取渠與配偶貼文及勿扭曲貼文內容等情，尚未發現不法。

本案經查是屬2人間的交往爭議，交往期間雖未有違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」等情，但言行失檢及違反性騷擾部分核實認定，業依規定懲處在案。本局持續強化內部管理及性平教育，遇案調查並依規定究辦，妥適持續關注當事人身心健康，以營造更好的職場友善環境，防範類此情事發生。