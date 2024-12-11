不滿遭網紅八炯影射配合統戰　臉書慘被灌爆！詹江村提告

▲桃園市議員詹江村今天下午赴桃檢按鈴提告網紅八炯涉嫌加重誹謗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對網紅「八炯」近日在「中國統戰紀錄片」紀錄片上，點名國民黨桃園市議員詹江村配合對岸媒體大搞統戰，導致網友湧入詹江村臉書洗版，詹昨天深夜緊急開直播回應外，今（11）日下午趕赴桃園地檢署按鈴提告八炯涉嫌加重誹謗。詹江村指出，八炯影射雖沒明講，但已讓一般民眾認為他是中共統戰同路人，導致他臉書被灌爆，其服務處被改名為「中共統戰部門」，臉書也遭檢舉被停權180天，因此決定對八炯提告。

反共YouTuber網紅八炯最近發布「中國統戰紀錄片」掀起熱議，昨天又上傳下集內容，其中還點名「村長」桃園市國民黨籍市議員詹江村，導致詹江村臉書被網友灌爆，其臉書帳號還被檢舉停權，其服務處亦被改名為「中共統戰部門」，對此，詹江村今天下午四時許到桃園地檢署按鈴提告。

▲桃園市議員詹江村指出，網紅八炯高度影射他是中共統戰同路人，因此到桃檢提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹江村指出，八炯雖然是影射沒有說出名字，但一般民眾產生既定印象，直接認為他是中共統戰同路人，導致其臉書被網友灌爆，其服務處甚至被改名為「中共統戰部門」，臉書也被檢舉而遭停權180天。詹江村認為，八炯推出的「下集預告片」是剪接、拼湊，高度影射他配合中國黨媒統戰，完全不能接受，為捍衛權益決定對八炯提出告訴。