前金門縣長帝寶收賄百萬！判7年半定讞　離廈門太近...檢啟動防逃

▲前金門縣長李沃士涉貪，遭判刑7年6月定讞。（圖／翻攝自李沃士臉書）

記者吳銘峯／台北報導

前金門縣長李沃士，遭檢方查出，在2011年間收受賄賂100萬元，協助廠商取得「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案」，竟要求金酒公司降低基酒價格，被依照貪污罪嫌提起公訴。一審判刑8年，二審改判無罪，但更一審又逆轉改判刑7年6月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

李沃士是國民黨籍，於2009年當選金門縣第五屆縣長，檢方查出，李沃士在競選期間，陸續接受伍豐科技公司負責人徐明哲、海悅廣告公司負責人黃希文，2人贊助的1、2千萬元的競選經費。當選後，2人看準金門酒廠的實力，打算插手酒廠生意。

2011年7月初，當時金門酒廠進行高端白酒案酒基售價評價作業過程，徐、黃2人認為金門高粱酒在大陸白酒市場頗有潛力，因此由徐男出面邀約李沃士、蘇鳳英夫婦，到位於台北市豪宅「帝寶」內招待所餐敘。當時徐男請託李沃士以縣長職權，協助壓低金門酒廠的酒基售價，李沃士答應。之後李沃士夫婦要離開時，徐男以「暑假帶小孩出國旅遊購物」名義，交付裝有100萬元現金的牛皮紙袋，交給不知情的蘇鳳英。

李沃士收錢辦事，隔月就召集當時的金酒公司董事長李清正，以及總經理、營業組組長等人進縣府議事，並在會議中指示將年份酒基牌價打折出售。李清正等人也依照李沃士指示，在金酒公司的評價會議中，決議重訂各年份酒基牌價，但最後因金酒公司內部有許多意見，無法決定。經過多次會議，李清正於當年10月底的公司董事會中，直接裁示不再續推高端白酒案，徐、黃2人也未能取得標案。

案經檢方查證屬實後，將李沃士等人提起公訴。一審金門地院審理後，將李沃士判刑8年，但二審福建高分院則改判無罪，但更一審又改認定有罪，判處有期徒刑7年6月、褫奪公權5年，蘇鳳英仍無罪。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，李沃士將入獄執行，由於金門距離廈門太近，最高法院並通知檢方啟動防逃機制，以防止落跑事件發生。