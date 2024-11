年收入14億！20歲正妹色色賺比NBA球星多　喊「我還是處女」

▲蘇菲公布年收入的發文在網路上迅速竄紅。(圖/翻攝自IG)

記者詹雅婷/綜合報導

美國佛州年輕女子蘇菲(Sophie Rain)外貌身材亮眼,今年9月剛滿20歲,先前才透露光是靠經營成人平台OnlyFans就能月入400萬美元(約新台幣1.3億元),沒想到她在28日這天直接公布年收入,高達4347萬7695.01美元(約新台幣14.1億元),相當驚人。

每日郵報等報導,蘇菲在各個社群平台都擁有龐大粉絲群追蹤,在TikTok擁有900萬名粉絲,在Instagram擁有500萬名粉絲,在Snapchat則有300萬名粉絲。蘇菲28日發文公開年收入,儘管貼文截圖畫面經過裁切,但仍可見收入數字達到4347萬7695.01美元,這張截圖迅速竄紅,至今吸引7.9萬讚,超過3700萬人次瀏覽,留言數衝破5800則。

不只如此,蘇菲後來還發文稱,「對了,我還是處女」。

thankful for one year on here pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n