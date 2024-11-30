年收入14億！20歲正妹色色賺比NBA球星多　喊「我還是處女」

▲蘇菲公布年收入的發文在網路上迅速竄紅。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州年輕女子蘇菲（Sophie Rain）外貌身材亮眼，今年9月剛滿20歲，先前才透露光是靠經營成人平台OnlyFans就能月入400萬美元（約新台幣1.3億元），沒想到她在28日這天直接公布年收入，高達4347萬7695.01美元（約新台幣14.1億元），相當驚人。

每日郵報等報導，蘇菲在各個社群平台都擁有龐大粉絲群追蹤，在TikTok擁有900萬名粉絲，在Instagram擁有500萬名粉絲，在Snapchat則有300萬名粉絲。蘇菲28日發文公開年收入，儘管貼文截圖畫面經過裁切，但仍可見收入數字達到4347萬7695.01美元，這張截圖迅速竄紅，至今吸引7.9萬讚，超過3700萬人次瀏覽，留言數衝破5800則。

不只如此，蘇菲後來還發文稱，「對了，我還是處女」。

thankful for one year on here pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n — Sophie Rain (@sophieraiin) November 28, 2024

報導指出，蘇菲一開始並非有意踏上成人網紅這條路，當年有一名看起來神似蘇菲的女子穿上緊身衣進行性行為，儘管她堅稱影片女主角並不是她，但始終無法擺脫相關傳聞，甚至被當時老闆誤以為拍攝性愛片遭到解雇。

▲蘇菲2023年4月才加入OnlyFans，短短18個月成為史上最成功的OnlyFans創作者之一。（圖／翻攝自IG）

當時蘇菲認定自己別無選擇，2023年4月在OnlyFans開設帳號賺錢，沒想到在短短18個月之內，她一舉成為史上最成功的OnlyFans創作者之一。依據商業內幕，OnlyFans創作者平均年收入約1300美元（約新台幣4.2萬元），但蘇菲光是在2023年11月至2024年11月就賺進超過4300萬美元。

甚至還有網友把蘇菲的年收入拿來和NBA球星塔圖姆（Jayson Tatum）比較，塔圖姆這一賽季所得3500萬美元，低於蘇菲。

Sophie Rain making more money than NBA superstars is WILD ???? pic.twitter.com/VWqYTL5vTk — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 29, 2024

在先前的採訪之中，主持人向蘇菲開口詢問月收入，當時蘇菲先說「我不想讓妳感到受傷」，主持人反問「這是什麼意思」，接著蘇菲直接把手機遞給對方，主持人一看當場笑了，望向蘇菲久久沒有說話，最終才吐一句「一個月收入400萬美元？」

Sophie Rain reveals she’s making 4 million dollars a month. That’s 48 million PER YEAR… pic.twitter.com/9go7VgClBc — internet hall of fame (@InternetH0F) November 28, 2024

儘管蘇菲是成人平台網紅，但她宣稱自己還是處女，並把部分薪水拿來償還父母欠繳稅款，「現在我的父母不必靠工資度日」，父母也相當支持她。

▲蘇菲宣稱自己還是處女，且家人也相當支持她的事業。（圖／翻攝自IG）