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黑熊學院用陸製空拍機拍「守護台灣」　徐巧芯諷：募款完錢再給大陸賺

▲▼用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包。（圖／翻攝黑熊學院臉書）

▲用陸製空拍機拍攝「守護台灣」，黑熊學院偷刪數位資訊被抓包。（圖／翻攝黑熊學院臉書）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋創辦黑熊學院，號召民防力量守護台灣。8日在台北華山藝文園區完成「DefendTaiwan」千人排字活動，卻被抓包使用大陸製空拍機拍攝照片。黑熊學院指稱，稱拍攝畫面交由承包商空拍，虛心接受各種批評與指教。國民黨立委徐巧芯酸，黑熊學院擅長募款，但現在就把錢給大陸賺，「為什麼我們國家要資助黑熊學院買大陸用品？政府不該補助黑熊學院」。

徐巧芯指出，這不是第一次了，之前就有發現黑熊學院的急救包是淘寶買的，現在空拍機又是大陸製。黑熊學院很擅長募款，但買的東西都是大陸的東西，錢給大陸賺，這是非常諷刺的事情，黑熊學院一直認為小米的掃地機器人會洩露國安資訊，那「DefendTaiwan」用大陸至空拍機拍照，難道就不會洩露？黑熊學院非常矛盾。

徐巧芯表示，沈伯洋曾說在颱風天需要緊急救難時，黑熊學院就在募款，後來沈伯洋還說，不只颱風天，而是每天都在募款，結果跑去排字，用的是大陸製空拍機。

對於黑熊學院稱是承包商空拍，徐巧芯說，這種心虛是的作法讓大家看到黑熊學院真實的一面，他們有領國家補助，又跟人民募款，卻用陸製空拍機，為什麼國家要資助黑熊學院買大陸用品，政府就不應該補助黑熊學院。
 

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