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人夫帶小三上高級餐廳曬恩愛　妻查手機驚見「下次用力點」怒告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫外遇小三還在高級餐廳曬愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名人夫和正宮婚後多年感情逐漸冷淡，人夫後來結識一名在日本工作的林姓OL發展出婚外情，人夫還帶著林女到高級法式餐廳高調慶祝交往兩週年，訂位卡上寫著「慶祝交往兩週年」，而且兩人還會傳鹹濕簡訊討論偷情過程，讓正宮氣得提告，法院審理後，判林女應賠償20萬元。

判決指出，人夫和正宮是在2006年結婚，後來兩人感情逐漸淡薄，人夫後來結識了在日本工作的林女，經常利用林女回台工作的機會約會，2021年11月間，人夫帶著林女到高雄某知名法式餐廳用餐，餐廳訂位卡上寫著「TO人夫、林女（兩人的名字）：恭喜交往雙週年，祝你們永浴愛河！」。

後來正宮得知後，查看人夫的手機發現，人夫和林女的LINE對話訊息內容曖昧露骨，且在談論2人前一晚為性行為過程，「親愛的，問你喔，昨天，最後快出來，我這樣你會痛嗎？會不會太用力？」、「我親，全身，讓你起來」、「你喜歡咬，下次用力點」，正宮才驚覺老公在外偷吃，氣得提告林女求償100萬元。

法院審理時，林女辯稱在法式餐廳用餐時，訂位卡是餐廳依人夫訂位時的陳述而製作，她並不知情，而且用餐時兩人在公開場合對席而坐，並無肢體接觸，屬正常社交活動，訊息也不能證明兩人曾發生過性行為，主張免賠。

法官根據人夫的證詞和兩人鹹濕訊息，認定人夫和林女間非僅為普通朋友社交情誼，而是有曖昧不倫男女交往關係存在，因此判林女應賠償正宮20萬元，全案可上訴。

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