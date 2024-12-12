她60歲了！「摩登奶奶」好身材引熱議　曝16＋8及運動是關鍵

▲一名60歲奶奶，因好身材引起關注。（圖／擷取自摩登奶奶抖音）

圖文／CTWANT

許多人25歲過後代謝變差，身材便開始逐漸圓潤，想要維持好的體態，除了健康飲食，適度運動也很重要。近日大陸有一名奶奶的好身材引起熱議，60歲的她卻擁有20歲般的體態，這名奶奶受訪時也大方分享，飲食方面以16＋8為主，加上規律的運動，是她保持好身材的祕訣。

綜合陸媒報導，近日在大陸上海有一名60歲的奶奶因好身材受到關注。這名奶奶被網友稱為「摩登奶奶」，9日她接受當地媒體訪問時表示「我愛美一輩子了，改不掉。」並透露自己從34歲開始注重身材管理，她也大方分享自己健康的秘訣「飲食方面我以16＋8為主，就吃自己種的菜；運動則是1天運動1天休息」。

▲背影根本像20多歲。（圖／擷取自摩登奶奶抖音）

至於何謂「16＋8」飲食法呢？其實指的是1天當中只進食8小時，剩下的16小時不能吃有熱量的食物，但是可以喝水、無糖茶、咖啡等0熱量的東西。可以進食的8小時，能依照個人需求調整，例如上班族從早上10點到晚上6點是可以進食的時段；若是中午才起床的人，可以從中午12點開始進食，直到晚上8點。

「摩登奶奶」的好身材引起網友熱議，就有人幽默表示「我現在20歲，也沒這種身材」；也有人悟出道理「大家都知道運動很重要，但其實『吃』這一塊更重要」。