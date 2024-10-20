北市教育局基金會助學1.2萬名弱勢生　學童開唱盼各界響應

▲北市教育局認助清寒學生基金會舉辦公益音樂會。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市政府教育局認助清寒學生基金會昨晚首度舉辦「2024 讓愛轉動公益慈善音樂會」，來自南投縣的台灣原聲童聲合唱團與北市4所小學合唱團共同為公益而唱。基金會表示，成立31年來幫助近1.2萬名學生，認助突破21萬人次，累積認助金額達7.2億元，希望能未來有更多善心人士加入認助行列。

昨晚音樂會由台灣原聲童聲合唱團與北市薇閣、復興、靜心、天母等4所小學合唱團，原鄉與都會的學童共同為公益而唱，音樂會演出以民謠、現代、西洋合唱名曲、宗教、原住民族語歌曲等，呈現多樣化的風格，最後以《看見台灣》片尾曲「拍手歌」，做為壓軸，展現團結與互助力量，呼籲大家不分彼此以行動支持公益。

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北市教育局長兼任基金會董事長湯志民表示， 基金會於1993年成立，認助孩子的學費、生活費，也提供急難救助，迄今幫助了近1萬2000名學生，認助突破21萬人次，累積認助金額達7億2659萬元，感謝認助人的慷慨捐助，讓孩子看見更多未來與希望。北市副市長林奕華昨晚也到場支持，感謝基金會及認助人，致力實現教育正義。

長期認助基金會的九府仙師普惠堂董事長張志榮、薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、北市私立復興高中董事長李尹緒瑛、貳樓餐飲集團創辦人黃寶世、盛豐行董事長黃志豐均出席音樂會。長期接受基金會認助，目前就讀清華大學藝術與設計系的蕭珮縈，貢獻所學擔綱此次音樂會主視覺設計。相關認助資訊可上基金會官網查詢。