花東縱谷大露營盛大展開！54個營位秒殺　音樂會+市集全上

▲「花東縱谷大露營活動」10月19日至20日於花蓮鳳林生態遊憩區盛大開幕。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處10月19日至20日於花蓮鳳林生態遊憩區辦理「花東縱谷大露營活動」，結合露營及森旅市集、生態及手作體驗、草地音樂會、縱谷好食等多種豐富活動揭開鳳林生態遊憩區神秘面紗。

觀光署周廷彰副署長表示，鳳林生態遊憩區位於台九線旁，面積達48公頃，並以FICC國際露營協會四星級營地為規劃目標，自民國88年有償撥用以來，歷經環境評估及汙水處理等作業程序，本署縱管處重新就現今旅遊市場趨勢加以檢視，於本次大露營活動開放了將近三分之一的營區讓民眾先行體驗，現場除了露營，還有市集、生態體驗等多元活動，另為鼓勵民眾於花東地區留宿，縱管處也響應本署自9月1日起至11月30日期間，再啟動「重遊花蓮 一來再來」振興方案，加碼凡於活動期間於花東地區住宿，即可兌換園遊券的方式加以推廣行銷，未來也期待鳳林遊憩區能引入更多民間資源，並朝自主方式營運，透過公私部門通力合作，創造花東地區觀光產業共好。

花蓮縣政府饒秘書長說，無論是觀光署於震後推出的觀光振興方案，抑或是今日縱管處辦理的大露營活動，以及其他中央機關接連規劃於花東地區辦理的觀光活動及國際體育賽事，地方政府皆表示感謝，也將全力配合中央一同為花東地區觀光盡一份心力。

活動邀集近32家在地特色攤商，包含藝品店家、在地選品、風味美食搭配特色森旅市集、邀請到與多數藝人合作擔任演場會樂手的「Fun-Loving Studio」、原住民專業舞團「阿勒飛斯文化藝術團體」及一系列親子活動大地遊戲、賞鳥、蝴蝶生命樹等生態體驗；另外，晚間套餐「縱谷好食」由花蓮雙金主廚葉志龍一手包辦15品的野餐饗宴，有得吃有得玩，打造秋季最美回憶。

有關「露營逍遙樂」套組迴響十分熱烈，全區計54個營位於9月初即報名額滿，依不同套票種類再加碼贈送園遊券、體驗券等多項優惠，晚間還有專屬露客獨有的悠閒營火晚會及趣味大地遊戲，透過迷人豐富的音樂風格，讓人沉浸在生態與藝術交織的美好中。

