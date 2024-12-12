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社會 社會焦點 保障人權

騎士撿到皮夾「肚子痛先回家上廁所」　接一通電話變有罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）2022年6月間撿到一個裝有1萬1400元現金的皮夾，卻聲稱當時吃壞肚子，急著回家上廁所，所以沒有立刻把皮夾拿去派出所。但南投地院法官認為，阿興撿到皮夾的地點距離派出所僅1分鐘車程，況且若他真的有意歸還，怎麼會一直拖到接獲警方電話才交出，最終不採信他的說詞，並依侵占遺失物罪判處罰金1萬2000元。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲阿興撿到皮夾卻辯稱因為肚子痛，所以沒有立刻拿去派出所。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿興2022年6月19日下午2時許騎車外出時，在南投縣某民宅前撿到他人遺失的皮夾，裡面裝有1萬1400元現金，他竟將皮夾占為己有，隨即騎車離去，直到同日晚間7時許接到警方電話通知，才將皮夾送至派出所。

阿興辯稱，當天因為吃壞肚子，急著回家上廁所，想說等到傍晚出門接小孩時，再把皮夾拿去派出所招領，後來警方打電話來，他馬上就把皮夾送至派出所，真的沒有侵占的意思，希望法官判他無罪。

但南投地院法官認為，從Google地圖推算可知，阿興撿到皮夾的地點距離派出所僅400公尺，騎車只要1分鐘，若他真的因為肚子痛需要上廁所，也可以在把皮夾送至派出所時向警方說明，他卻沒有這麼做，還辯稱要在傍晚接小孩時再將皮夾拿到派出所。

法官指出，阿興實際將皮夾拿到派出所，是在接到警方通知之後，才在當日晚間前往派出所，可見他根本沒有主動交出皮夾的真意，侵占意圖明顯，最終不採信他的說詞，並依侵占遺失物罪判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。

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