工程英雄築起淡江大橋世界級地標　日籍技師驚嘆「從頭難到尾」

▲淡江大橋橋塔已經推升至144公尺，明年底主橋工程可完工。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋為世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，明年底邁入完工里程碑，打造出台灣世界級地標的背後有無數工程英雄心血和汗水。負責平台船作業的吊車司機吳明修，追隨父親腳步一同參與國家重大建設，將組裝節塊船運至河中吊裝；投入該工程的日籍技師也驚嘆淡江大橋工程從頭難到尾，能參與世紀工程感到光榮。

淡江大橋被視為台灣世界級橋樑工程，工程團隊也宛如聯合國，不少外籍優秀且具國際重大工程經驗技師也來台投入淡江大橋工程，其中一名日籍技術技師平澤純受訪時坦言，一般橋梁工程橋塔都是下面難，愈往上施作愈簡單，但淡江大橋工程難度罕見，是「從頭難到尾」，因橋塔形狀變化大，工程難度大增，來台灣參與淡江大橋世紀工程，他發自內心感到很光榮。

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▲PERI Japan日籍技術技師平澤純(中)。（圖／記者李姿慧攝）

工程團隊中也不乏本土專家，吳明修與平台船吊車技術頂尖好手的父親攜手加入工程，為工程團隊中罕見的父子檔，吳明修的主要工作是操作平台船上的吊車，將來自八里、台北港的重型板模結塊準確地吊掛、海運到淡水河中施工點，目前台灣這一塊技術人才屈指可數，已出現斷層。

平常平台船作業極度依賴潮汐和海浪變化，由於潮汐高低差可達三到四米，若無法精準掌握潮汐，水位太低，船隻可能會觸底，浪高超過1.5米也會危及安全，需掌握最佳時機才能安全作業。

而吳明修的父親已是平台船吊車作業老手，他與父親共同參與台灣世界級地標工程，一同寫下歷史。今年30歲、出生於台東的吳明修說，最初對吊車司機這份工作並無概念，年輕時曾從事汽車烤漆、物流、夜市擺攤等工作，但始終還無法確定人生方向。直到吳明修父親透露他可能準備退休，團隊缺人，希望他能一起加入技術團隊，讓他決定跟著父親學習。

▲昭伸公司吊車司機吳明修。（圖／記者李姿慧攝）

吳明修從零開始學習，他說，「爸爸對我的要求非常嚴格，對外人可能只要求80%、90%，但對我卻要求要達到100%、120%。一開始壓力很大，但也因為不想讓父親失望，因此我不斷學習、慢慢提升自己。」如今吳明修投入該行業6年，薪水比過去翻了兩三倍，但這份工作要忍受日曬雨淋，颱風天也要確認設備安全，即便大雨中，能見度看得見就得冒雨施工。

淡江大橋不僅是世界罕見單塔不對稱橋樑，工程施工更是世界級挑戰。不過吳明修坦言，能參與這樣的工程，外界可能覺得這是重大工程，但對他來說，其實他只在意確保海上吊車作業安全，不要發生任何危險影響工區，這對他們來說才是最重要的。

淡江大橋為世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，採120年年限耐久設計，可承受7級震度，為國內耐震最高橋梁，更將淡水特色的雲門舞集舞者曼妙律動和觀音山宗教雙掌合十融入設計，與淡水夕陽輝映成絕美景色，淡水河中已慢慢地長出淡江大橋，預計明年底完工，115年上半年通車，背後有一群工程英雄築起一座跨越河的橋樑，也撐起台灣工程技術的榮耀。