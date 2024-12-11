來一趟身心靈的洗滌！桃園在地特色廟宇巡禮

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你看過會長鬍子的神明嗎？虎頭山三聖宮關公像顯神威

踏進虎頭山，最先吸引人目光的是高聳的招牌，這是台灣少數設有入山招牌的宮廟「三聖宮」所建，這裡不僅供奉全台最高的關公立像，自建廟至今已有近半世紀的歷史，三聖宮主要祭祀關聖帝君，廟內可見各式關公塑像及大關刀，並流傳著許多動人的故事，尤其是關於關公立像手中關刀的製作過程，更是充滿神奇與傳奇色彩，此外，廟內供奉的關公神像還有會長鬍子的奇特現象，香火鼎盛，更顯靈驗。

三聖宮的歷史可追溯至民國23年，當時在桃園民居「三君堂」開壇祭祀，民國56年，經關公指示選址於虎頭山興建廟基，並於民國68年建廟完成，更是打造了全台最高的關公立像，名為「明倫三聖宮關帝平安城」，總高度近14公尺，這座立像的建造，是因主委考量到桃園相較其他縣市缺乏城門，因此希望藉此成為虎頭山的新地標和地方守護神，保佑眾生、鎮守地方。

▲(左)全台最高關公立像矗立虎頭山，鎮守地方、庇佑眾生、(右)會長鬍子的開基關公神像，是三聖宮靈驗又神秘的廟宇珍寶。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供，下同）

關於關公立像手中關刀的製作，有著曲折離奇的故事，最初以白鐵製成的關刀，在安裝時無論如何都無法裝進立像手中。經擲筊後獲得「九聖杯」，才得知是關公指示要以銅鑄關刀替代，廟方隨即緊急製作，並於落成當天早上五點送達現場，僅用五分鐘便順利完成安裝。如今，平安城的關公手握銅鑄關刀，而本宮鎮殿還保留了一把白鐵製的大關刀，據說觸摸刀柄和刀頭能招福去厄運。





廟內最特別的莫過於一尊開基關公神像，已有百年歷史，這尊神像曾三度出巡中國大陸，但直到2017年廟方整理神像時，才驚訝發現其鬍鬚竟然變長了！令人驚嘆的是，廟內眾多關公神像中，唯有這尊開基關公的鬍鬚持續生長，雖然神像的木製表面已有些掉漆，廟方多次計劃修繕，但請示後皆未能成事，即便如此，這尊神像保存良好，堪稱廟內的「鎮宮之寶」，也是信眾心目中的靈驗象徵。

有廟歌的宮廟！隱身在文創區的桃園景福宮

桃園景福宮即將迎來重建百年的里程碑，這座18世紀建於清代的國家三級古蹟，歷史悠久，保存了許多珍貴文物與文化特色，其中，廟內至今仍保有清代創廟時的匾額，還有象徵桃園城門的牌樓門額，內部裝飾包括精美的木雕、石雕與剪黏工藝，展現極高的藝術水準，景福宮還流傳著一個關於古井水的傳奇——相傳有人喝了古井水後考上臺大醫學系，為廟宇增添了更多神秘色彩。

桃園人的信仰中心「大廟」，不只廟內有許多清代珍貴的文物，更因為四面環路且鄰近火車站的特殊地理位置，處在以往桃園最熱鬧的街區，廟方也與桃園市政府攜手合作，共同推廣民俗文化，成為信仰中心，成為串聯桃園文化重要推手。

景福宮特別之處在於它擁有自己的廟歌，由資深音樂製作人林垂立作曲，李昭蓉演唱，這首節奏歡快的廟歌為廟宇文化增添了一層現代感，在開漳聖王文化季遶境或信徒參拜時，時常響起，深受大家喜愛。







▲擁有百年歷史的景福宮，不只珍藏許多清代文物與傳奇故事，廟裡供奉的月老，更是牽起無數有情人的幸福紅線。(下圖／ETtoday資料照)

此外，景福宮供奉的月老神君因靈驗而聞名全台，已被列為十大月老廟之一，這尊月老分靈自臺北霞海城隍廟，每年吸引大量信眾前來求姻緣，甚至舉辦未婚聯誼活動，而今年（113年）就促成了13對佳偶，其中更有情侶吵架，雙方家長為了化解兒女與對方的不悅，而特別來到景福宮求月老，最終修成正果的動人故事，每月都有信眾帶著喜餅前來答謝，見證月老神君的靈驗與威名。

自己的因緣自己求！手作靈符的「桃園媽」祖廟

親自祈求的靈符還能自己動手做？台灣少有的 DIY 靈符就在桃園慈護宮，這個全市首創的 DIY 專區非常適合 I 型人，俗稱「桃園媽」是北桃園的宗教信仰中心，每 30 年與南桃園的中壢仁海宮舉辦一次的祈安建醮也被視為重要宗教慶典。

慈護宮歷史悠久，奉祀的天上聖母為1703年自湄洲迎請渡台，最為特別是宮裡保存1897年興建舊廟時之泥塑鎮殿媽祖金身，即使歷經多年，廟方仍然保存完好，宮廟響應環背今年還啟用「數位光明燈」，而太歲殿中的 12 生肖石雕依自己生肖開始順時鐘撫摸一周後可獲得好運的靈驗傳說。





▲桃園慈護宮天上聖母金身，歷經歲月洗禮依然莊嚴華美，兩側陪侍神像展現精緻的傳統雕刻工藝，金碧輝煌的背景雕飾更突顯廟宇文化的豐富內涵與歷史價值。

此外，有別於一般的廟方靈符，桃園慈護宮全市首創靈符DIY區，包含平安保身符、考試成績優異符、家庭美滿符、月老姻緣符、生意靈符等，皆可以自己製作，從選符令、摺符令、祈願到帶回家，全程親身體驗，靈符DIY不用錢，也不限做幾個，但有一個香油箱，隨喜即可。

而同樣身為大廟主委的簡征譚在接任慈護宮主委後也響應環保，實施「減爐」措施，將原本的8座香爐減為2座，留下主爐及天空爐2座，維護空氣品質，顯示宗教界對於社會責任和永續發展的重視。

全臺少見的男性觀音神像及黑悟空既視感的唐三藏大雕像

有近三百年歷史的壽山巖觀音寺，又被稱為「嶺頂觀音媽廟」，主要供奉觀世音菩薩，但這裡的菩薩造型卻是臺灣少見的男性形象。林董事長表示：「主祀的「老二媽」觀音菩薩神像是清乾隆年間由順寂法師自浙江普陀山迎來台灣，原先的法相便是以男眾木雕呈現，象徵菩薩大慈大悲、隨緣應化的精神，超越性別界限。」





壽山巖觀音寺不僅是宗教信仰的核心，寺內保存了百年歷史的木雕、石雕及神話生物雕刻，其精湛工藝令人驚嘆；還設有中國風的蓮花池庭園及後山的賞花步道，遍植茶花、山櫻花及吉野櫻，每年吸引不少愛花迷來這裡追櫻賞景，感受古樸莊嚴之美。

此外，壽山巖觀音寺致力於推廣文化傳承，林董事長認為，舞龍燈不僅是傳統技藝，更是民俗信仰的重要象徵，透過推廣此文化，吸引更多年輕世代參與，賦予傳統新的生命力，因此長期支持國立體育大學舞龍隊，培育優秀人才，多次在國內外賽事表現傑出，2024年更是舉辦國際舞龍交流賽，邀請日本、馬來西亞及香港隊來台競秀，期望打造國際舞台，深化傳統技藝，並持續肩負文化傳承與國際推廣的社會責任。

相距不遠的龜山威天宮，以其壯觀的武財神廟聞名，主祀東南亞最高的室內武財神。這座廟宇由知名電視製作人創建，吸引了眾多明星與信徒前來參拜。廟內設有氣勢恢宏的大型雕像，並於建廟十週年之際，在正殿前廣場豎立了一座名為「一指定江山」的關公銅像，象徵帝君為信徒指引財路。除了宗教意涵，威天宮的石雕藝術也別具特色，如氣勢磅礴的超大型臥佛與《西遊記》角色雕像，讓人彷彿置身於神話世界，頗有進入黑悟空的既視感。整座廟宇以唐式建築為主軸，風格莊嚴壯麗，已成為桃園的文化地標之一。





▲▼威天宮的《西遊記》石雕藝術，讓人彷彿置身於神話世界，頗有進入黑悟空的既視感。





日治時期唯一倖存的中壢媽！當地最古老的廟宇仁海宮

中壢仁海宮即將迎來建廟200周年，作為中壢最古老的廟宇與南桃園的信仰中心，仁海宮自清道光年間建成以來，見證了歷史變遷與文化傳承。在日治時期，因北白川宮能久親王駐紮於此，仁海宮躲過皇民化運動的拆除，完整保留了中國南方傳統建築與西方巴洛克風格的融合之美。廟內精美的八角藻井與木雕工藝，以及廟外採用洗石子工法打造的聖蹟亭，充分展現中西文化交融的獨特魅力，成為桃園宗教建築的代表。

隨著時代發展，仁海宮不僅傳承信仰，更積極推動環保與永續發展，成為全台環保祭祀的典範。廟方推行1爐1炷香、不燒金紙等措施，並設置「以米代金」互動機台，與花店合作推廣「以花代金」。王董事長提到：「很多人一開始不理解，覺得不燒金紙少了誠意，但我們慢慢說明後，大家逐漸接受了。拜拜最重要的是心誠，讓身心都在健康環境中，福氣自然來。」在他的推動下，信眾逐步認同這些創新措施，廟內也增設文化走廊，展示書法與繪畫作品，讓參拜者在尋求心靈寄託的同時提升藝術修養。





▲環保創新引領信仰潮流，仁海宮推廣『以米代金』與『以花代金』祭祀理念。

為慶祝200周年，仁海宮攜手國立故宮博物院推出《國寶巡遊》特展，展期延長至2025年3月2日，免費開放參觀。展覽結合AR技術與3D立體投影，展示如「翠玉白菜」與「百駿圖」等故宮經典國寶，並加入互動遊戲，特別適合親子遊客。同時，廟內設有200年歷史回顧展，詳細介紹廟宇發展歷程與神明文化，增添祈福蓋章活動，讓參觀者寓教於樂。

「我們希望大家不僅是來拜拜，更能透過參訪了解這座廟宇的故事，感受到它承載的歷史與文化價值。」王董事長表示，仁海宮不僅是信仰的寄託，更是一座啟發善念與正向力量的文化橋樑。無論是探索建築之美、感受環保理念，還是參與文化活動，仁海宮都是桃園不可錯過的宗教與旅遊地標。

走入桃園在地宮廟的傳統文化！來趟心靈撫慰之旅吧

走一趟桃園在地廟宇巡禮，不僅可感受不同廟宇的特色和靈氣，更能深入了解桃園的歷史文化，體驗在地風情。這些廟宇不僅是信仰中心更是文化和歷史的寶庫。在桃園這片土地上，廟宇與人們的生活息息相關，是人們精神寄託的重要場所。它們見證了桃園的發展和變遷，也承載著一代代人的信仰和文化。來一趟桃園在地廟宇巡禮，不僅是一趟文化之旅，更是一趟心靈之旅，讓您在繁忙的生活中找到片刻的寧靜，並探索這座城市的魅力。