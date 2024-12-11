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桃園年度食農成果聖誕市集　12／14起桃園藝文廣場開展

▲桃園年度食農成果聖誕市集

▲桃園年度食農成果聖誕市集於桃園藝文廣場開展。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃食安心 健康永續嘉年華暨食農聖誕市集」將於12/14-15於桃園藝文廣場盛大開展，今年度由桃園市政府農業局聯合衛生局共同舉辦，打造從產地到餐桌「食上安心」的主軸，匯聚桃園30家農場、30家企業品牌，為民眾的「進口」健康把關，透過食農成果展出及市集展售，以「美食」帶領民眾深入了解桃園特色。

▲桃園年度食農成果聖誕市集

市府農業局10日表示，近年來食農教育盛行，該局積極推廣在地食材，與桃園各地學校都有配合課綱規劃投入，並導入「智慧生產」，將「地產地消」為核心策略，不僅輔導農戶取得章「三章一Q」認證，更結合學校營養午餐，融入食農教育，讓在地師生品嚐當令食材之際，培養對環境的關懷與認同。

此次活動將布展六大主題館，與教育局、文化局、原民局、客家局、衛生局等呈現全年度食農推廣成果，不僅是與在地學校及企業的合作推行，另外也有桃園農民的智慧農業等技術提升互動裝置說明，同時展出台灣海洋藝術館珍貴的魚類標本，呈現食農、食魚等文化，推廣桃食安心的「永續」精神。

為使參與民眾能親自體驗桃園食農特色，此次活動將於「好農市集貨櫃廣場」舉辦4種特色主題的食農體驗，並開放線上及現場報名，運用桃園在地農作物，帶領民眾體驗：客家擂茶、閩南米食手作、紅茶pizza DIY、金銀花香皂DIY，從農業、人文、歷史，全面認識桃園特色食農活動，另外食農聖誕市集區規劃有桃園精選伴手禮，結合農會家政班等，好吃、好玩、好買一處收集桃園農產好物。

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