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別當孩子壞榜樣　開放戶外空間使用電子煙依然違法

▲▼肺部健康,健康宣導,戒菸,電子煙,青少年健康,菸品,無菸,國民健康署,拒菸。（圖／財團法人台灣癌症基金會提供）

圖、文／國民健康署提供

根據衛生福利部112年國人死因統計結果顯示，包含癌症(第1位，其中肺癌是癌症十大死因第1位)、肺炎(第3位)、COVID-19(第6位)、慢性下呼吸道疾病(第9位)，都與肺部健康息息相關。假若以「戒菸、遠離二手菸(煙)」作為維持肺部健康方針時，則還能夠改善心臟疾病(第2位)、腦血管疾病(第4位)以及高血壓性疾病(第7位)等病況。所以國民健康署建議民眾「促進健康、同時遠離肺部及慢性病的方式，就是立即戒菸」、「勿信宣稱減害或可幫助戒菸的電子煙或加熱菸，戒菸應找專業醫事服務」

衛生福利部　112年國人死因統計結果
https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79055-1.html

電子煙國內全面禁止攜帶、使用、販售　室外空間也不能使用

▲▼肺部健康,健康宣導,戒菸,電子煙,青少年健康,菸品,無菸,國民健康署,拒菸。（圖／財團法人台灣癌症基金會提供）

國民健康署表示，目前我國新修訂《菸害防制法》已全面禁止電子煙，也就是說即便在戶外開放空間使用電子煙仍是違法的，使用者將可處2千元至1萬元罰鍰。

而近年來電子煙以多變口味及酷炫造型廣為宣傳，儼然成為青少年族群染上菸癮的「入門物質」，根據國民健康署112年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生吸菸率為2.0%，高中職生吸菸率為6.7%；國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%與6.3%，合併計算青少年電子煙使用率為4.8%，推估約有5萬多名青少年使用電子煙。

所以大人們勿認為電子煙菸味清淡又帶有香氣，使用起來應該不會妨礙他人。煙霧中導致成癮及危害物質、二手煙等健康風險，一樣可都沒有少，影響眾人的無菸環境權益，還可能平添青少年模仿嘗試的疑慮，百害而無一利。

世衛：別當孩子壞榜樣　共同正視全球青少年公共衛生課題

▲▼肺部健康,健康宣導,戒菸,電子煙,青少年健康,菸品,無菸,國民健康署,拒菸。（圖／財團法人台灣癌症基金會提供）

根據世界衛生組織(WHO)在2024年的《重點關注歐洲、中亞和加拿大青少年物質使用情況-2021/2022年調查中的學齡兒童健康行為國際報告》報告中顯示，在歐洲、中亞及加拿大15歲青少年中，約有25%曾經抽菸、超過30%曾使用電子煙，且過去30天內使用過電子煙者也達到20%。

此外，韓國一份分析逾3萬名高中生的健康結果顯示，使用電子煙者罹患氣喘是不曾使用電子煙者的2倍以上，而世界衛生組織(WHO)更在今年指出，電子煙對人們健康有不利影響的證據也越來越多，亦無法證明有助戒菸。皆說明電子煙在各國青少年間都有明顯的使用增長率，並且已對這群未來主人翁的健康產生不良影響。電子煙對青少年的危害，的確已成為全球公共衛生重要課題，值得每一位大人及家長正視。

A focus on adolescent substance use in Europe, central Asia and Canada. Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey. Volume 3
https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289060936

Tobacco: E-cigarettes
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-e-cigarettes

國健署提醒拒菸/煙三「不」驟：不嘗試、不購買、不推薦

▲▼肺部健康,健康宣導,戒菸,電子煙,青少年健康,菸品,無菸,國民健康署,拒菸。（圖／財團法人台灣癌症基金會提供）

國民健康署表示，不論是紙菸還是電子煙、加熱菸，都含有多種致癌及毒性物質，並且都會對旁人同樣有二手菸(煙)及三手菸(煙)危害！為自己和周圍親友著想，現在就該把菸都放下，並尋求正確的戒菸醫事服務，不讓自己累積多種菸品併用傷害。

面對各類(類)菸品誘惑，近期來自國內各級學校及創作人士，都在「遠離迷霧傷害創作徵選」競賽中表達了「別碰電子煙」、「無菸/煙才能大口呼吸」的創作主張，推薦民眾可以前往IG頻道按讚/分享。
https://www.instagram.com/novape.event

戒菸資源：
免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63、
LINE通訊軟體ID：@tsh0800636363

國民健康署廣告　經費由菸品健康福利捐支應

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